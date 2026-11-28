Thời gian qua, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tích cực bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm.

Từ những nguồn tin do nhân dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường, đơn vị đã từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng tiến hành tìm kiếm, quy tập. Tính đến thời điểm hiện nay, tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện bọc trong tăng võng.

Cùng với đó, nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa, cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy bên cạnh các hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính.

Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Tại đây, cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.