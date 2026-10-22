Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị.

Thông tin tại hội nghị cho biết, năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị được triển khai tích cực, tập trung vào các khu vực có thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Các lực lượng chức năng đã tăng cường khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm theo địa bàn được phân công.

Tỉnh đã tổ chức 2 hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi và Cồn Tiên; sau đó lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: HG)

Tính chung trong năm 2026 và quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Quảng Trị cũng rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sĩ theo đúng hồ sơ quản lý.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ ở 50 xã, phường và hoàn thành công tác lấy mẫu đối với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Qua 4 đợt triển khai cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, toàn tỉnh đã thu nhận được 5.297 mẫu trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HG)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng; đẩy mạnh rà soát, thu thập và xác minh thông tin về liệt sĩ, địa điểm an táng ban đầu.

Đồng thời, cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chú trọng thu nhận và đối chiếu mẫu ADN, bảo đảm các quy trình được thực hiện chặt chẽ, khoa học, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: HG)

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026.