Từ những nguồn tin do nhân dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đơn vị đã từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng. Cùng với đó, nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Những dấu tích, di vật được phát hiện là những chứng cứ quý giá, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Các di vật của liệt sĩ.

14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính.

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.