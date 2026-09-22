Quảng Trị: Tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh tại khu vực Dốc Miếu

Ngày 22/9, đại tá Trương Viết Hải, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo xã Gio Linh đã đến khu vực Dốc Miếu kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29/4/1965.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiến hành tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29/4/1965 tại khu vực Dốc Miếu.

Trước đó, qua thông tin từ các nhân chứng và sau khi nghiên cứu, xác minh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Gio Linh và các lực lượng tổ chức khảo sát, khoanh vùng khu vực nghi có phần mộ 11 liệt sĩ từ ngày 16/9 đến nay.

Đây là khu vực từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt trong chiến tranh. Sau hơn 60 năm, địa hình đã có nhiều thay đổi; dấu tích chiến tranh bị thời gian và hoạt động sản xuất của người dân phủ lấp.

Video: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị triển khai tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh tại khu vực Dốc Miếu và một số nơi khác.

Đại tá Dương Viết Hải ghi nhận, biểu dương Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm. Đồng thời, yêu cầu lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm khi cần thiết; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, nhất là các nhân chứng, người từng sinh sống, chiến đấu tại khu vực để thu thập thêm thông tin có giá trị.

Cũng trong ngày 22/9, đại tá Trương Viết Hải đã đến kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị.

Đại tá Trương Viết Hải cùng đoàn công tác kiểm tra công tác triển khai tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ và trao đổi thêm với các nhân chứng tại khu vực tìm kiếm ở Dốc Miếu, xã Gio Linh.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank - chi nhánh Thành Cổ (khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị) có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô... Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đơn vị phát hiện và tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiến hành tìm kiếm, quy tập tại khu phố Thành Cổ.

Hiện, Đội đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực.

Trước đó, ngày 21/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (hướng trong nước), Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1,1m, cùng các di vật gồm một tấm tăng, 14 cúc áo quần bộ đội và 31 đinh đóng hòm. Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 10 được phát hiện, cất bốc tại khu vực bản Bãi Dinh từ đầu tháng 9 đến nay.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (hướng trong nước), Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 20/9, Quảng Trị đã hoàn thành khai quật 22.864/22.864 phần mộ liệt sĩ tại 130/130 nghĩa trang; lấy được 13.221 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và hoàn thành lấy mẫu đối với 73 hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Bên cạnh đó, các lực lượng của tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 175 hài cốt liệt sĩ.