Quảng Trị tìm giọng ca trẻ từ phong trào văn nghệ

Sở VHTTDL Quảng Trị tổ chức liên hoan nhằm phát hiện những giọng ca có triển vọng trong các trường học, cơ quan, đơn vị và địa phương để tiếp tục bồi dưỡng.

Hội diễn văn nghệ quần chúng. Ảnh minh hoạ

Theo thể lệ cuộc thi, cơ hội dự thi cho cả người thường trú và người tạm trú hợp pháp tại tỉnh từ một năm trở lên. Người đang công tác, hưởng lương tại đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc từng đoạt giải nhất về giọng hát từ cấp tỉnh và tương đương trở lên không thuộc diện dự thi.

Thí sinh thi đơn ca, mỗi vòng trình bày trực tiếp một bài hát khác nhau. Những ca khúc về đời sống lao động, văn hóa và con người Quảng Trị nằm trong số các chủ đề của liên hoan. Ban tổ chức khuyến khích thí sinh chọn tác phẩm mới.

Riêng với những bài hát bằng tiếng dân tộc, thí sinh có thể thể hiện bằng nguyên ngữ và gửi kèm bản dịch nghĩa tiếng Việt.

Theo thể lệ, vòng sơ loại sẽ diễn ra tại Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị. Thí sinh có thể hát với phần đệm piano của Ban tổ chức hoặc có người đệm đàn riêng.

Vòng tuyển chọn và chung kết dự kiến tổ chức lần lượt vào ngày 22.11 và 29.11 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, phường Đồng Hới. Ở vòng cuối, các giọng ca được chọn sẽ tập luyện và biểu diễn cùng ban nhạc chuyên nghiệp. Ngoài các giải thưởng ở ba dòng nhạc, khán giả đêm chung kết sẽ bình chọn giọng ca mình yêu thích.