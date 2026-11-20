Đây là diễn đàn khoa học nhằm kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp và các địa phương để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá tiềm năng, thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo do TS. Trần Văn Tuân, Chủ tịch Liên hiệp Hội Quảng Trị và PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đồng chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội cấp tỉnh; các Hội – Tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội; các tổ chức, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, kinh tế nông thôn, môi trường; đại diện lãnh đạo UBND một số xã, phường, đặc khu có thế mạnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã khẳng định phát triển du lịch nông nghiệp không chỉ nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới, mà còn là giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế, bảo tồn văn hóa và góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Quảng Trị có đủ tiềm năng để trở thành điểm đến du lịch nông nghiệp đặc sắc của khu vực miền Trung với tài nguyên tự nhiên đa dạng cho phép thiết kế các sản phẩm du lịch nông nghiệp theo từng tiểu vùng sinh thái. Nền tảng nông nghiệp và sản phẩm đặc trưng cùng với giá trị lịch sử – văn hóa đặc sắc là chất liệu để kể chuyện, tạo chiều sâu cho sản phẩm trải nghiệm. Bên cạnh đó, kết quả xây dựng nông thôn mới đã tạo nền tảng hạ tầng giao thông, điện, viễn thông và cảnh quan khá đồng bộ.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy không ít khó khăn, thách thức: du lịch còn mang tính mùa vụ rõ rệt; sản phẩm du lịch nông nghiệp còn đơn điệu, quy mô nhỏ; liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học chưa chặt chẽ; nguồn nhân lực và ứng dụng chuyển đổi số còn hạn chế. Những vấn đề đó cần được nhận diện bằng luận cứ khoa học và giải quyết bằng các mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, qua 28 tham luận, trong đó có 08 tham luận trình bày trực tiếp và nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự, Hội thảo tập trung vào các nhóm vấn đề: (1) Đánh giá thực trạng và định hướng gắn kết du lịch trải nghiệm với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới; (2) Giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới nông thôn mới thông minh; (3) Cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư và phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tổ chức du lịch nông nghiệp; (4) Phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với OCOP, làng nghề, kinh tế biển và du lịch cộng đồng thích ứng với thời tiết, biến đổi khí hậu; (5) Đào tạo nguồn nhân lực và cơ chế bảo đảm sinh kế, chia sẻ lợi ích công bằng cho người dân.

TS. Trần Văn Tuân, Chủ tịch Liên hiệp Hội Quảng Trị phát biểu tổng kết Hội thảo

Tổng kết hội thảo, TS. Trần Văn Tuân, Chủ tịch Liên hiệp Hội Quảng Trị thay mặt Ban Tổ chức trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đại biểu tham dự Hội thảo. Từ những kết quả trao đổi tại Hội thảo, để phát triển du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, TS. Trần Văn Tuân đã nhấn mạnh một số định hướng và kiến nghị: Một là, bám sát Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới,lồng ghép phát triển du lịch nông nghiệp với các chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn bảo đảm thống nhất về mục tiêu, nguồn lực và tổ chức thực hiện. Hai là, lựa chọn một số địa bàn có tiềm năng, điều kiện phù hợp để xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp đặc trưng. Ba là, tăng cường liên kết giữa sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP, làng nghề và hoạt động du lịch; phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh. Bốn là, ưu tiên ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị cho cộng đồng, hợp tác xã và doanh nghiệp. Năm là, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ thể liên quan; xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả dựa trên thu nhập của người dân, chất lượng sản phẩm, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường.

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, kết quả Hội thảo là nguồn luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng để tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Liên hiệp Hội sẽ tổng hợp, chọn lọc các ý kiến, kiến nghị có tính khả thi để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và địa phương, góp phần đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.