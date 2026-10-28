Quảng Trị tìm cách khơi thông nguồn lực từ các dự án bất động sản

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 82 dự án khu dân cư, khu đô thị và nhà ở xã hội sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai. Ảnh: Tiến Nhất

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 82 dự án khu dân cư, khu đô thị và khu nhà ở xã hội sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai. Trong đó, Sở Tài chính quản lý, theo dõi 23 dự án; Sở Xây dựng theo dõi và ký hợp đồng 42 dự án. 17 dự án còn lại thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

GỠ ĐIỂM NGHẼN, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tuy nhiên, tiến độ nhiều dự án còn chậm so với thời gian được cấp có thẩm quyền chấp thuận, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và việc đưa quỹ đất vào khai thác.

Trong số 23 dự án do Sở Tài chính theo dõi, có 9 dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và thủ tục chuẩn bị đầu tư, có khả năng triển khai thi công trong năm 2026. 14 dự án còn lại đang tiếp tục giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và chuẩn bị đầu tư.

Đối với 42 dự án do Sở Xây dựng ký và theo dõi hợp đồng, có 25 dự án đã triển khai xây dựng trước năm 2025; 12 dự án đã ký hợp đồng, đang bàn giao mặt bằng sơ bộ; 5 dự án đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Một số dự án còn gặp khó khăn do hạ tầng giao thông do Nhà nước đầu tư chưa hoàn thiện, việc đấu nối, khớp nối hạ tầng và hệ thống thoát nước thải chưa đáp ứng yêu cầu.

Những điểm nghẽn này khiến quá trình triển khai dự án kéo dài, làm chậm việc khai thác quỹ đất và bổ sung nguồn cung nhà ở, khu đô thị cho thị trường. Vì vậy, việc xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư, đồng thời xử lý dứt điểm các vướng mắc đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, rà soát từng dự án để xác định cụ thể khó khăn, trách nhiệm và phương án xử lý. Những vấn đề liên quan đến mặt bằng, đất đai, tài chính, nghĩa vụ ngân sách và hạ tầng cần được tập trung giải quyết theo hướng thực chất, tránh kéo dài.

Đối với các dự án đã đủ điều kiện, nhà đầu tư phải khẩn trương huy động nguồn lực, tổ chức thi công theo tiến độ được chấp thuận. Tỉnh kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án đã được tháo gỡ khó khăn nhưng vẫn chậm triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Sở Xây dựng và Sở Tài chính được giao làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư rà soát toàn bộ danh mục dự án, lựa chọn những dự án có khả năng triển khai ngay, xác định thời hạn xử lý từng vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh. Quảng Trị ưu tiên tháo gỡ các dự án đủ điều kiện nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách trong quý 4/2026.

Trường hợp chủ đầu tư không còn khả năng triển khai, tỉnh yêu cầu chủ động đề xuất phương án liên doanh, liên kết hoặc chuyển nhượng dự án theo quy định pháp luật, tránh để đất đai bỏ hoang, kéo dài tình trạng lãng phí nguồn lực.

HƯỚNG TỚI BỔ SUNG HƠN 24.000 CĂN NHÀ Ở XÃ HỘI

Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai, Quảng Trị cũng đặt mục tiêu mở rộng nguồn cung nhà ở trong giai đoạn 2026 - 2030, gắn phát triển bất động sản với nhu cầu thực tế và định hướng đô thị hóa.

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng, đến hết năm 2025, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt khoảng 50,4 triệu m2, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt 31,63 m2. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,5%.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 69,4 triệu m2, tăng gần 19 triệu m2 so với cuối năm 2025. Trong đó, nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành khoảng 38.176 căn, tương ứng 7,44 triệu m2 sàn; nhà ở xã hội khoảng 24.053 căn, tương ứng 1,29 triệu m2 sàn. Nhà ở công vụ dự kiến có thêm 1.642 căn, bên cạnh nguồn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án Eurowindow Grand City. Ảnh: Hồng Mến

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đạt 35,3 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 37,5 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt 33,9 m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố cũng được đặt mục tiêu đạt 100%.

Cùng với phát triển nhà ở, Quảng Trị định hướng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 37%. Tầm nhìn đến năm 2050, địa phương dự kiến có 20 đô thị, gồm 3 đô thị loại II và 17 đô thị loại III.

Để thực hiện các mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát danh mục dự án, cân đối nguồn vốn Nhà nước và nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm kế hoạch phát triển nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động vốn.