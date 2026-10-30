Quảng Trị: Tiếp tục tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ

Ngày 30/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, sau quá trình khảo sát, tìm kiếm, từ ngày 1/10 đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại xã Ái Tử và 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Vĩnh Linh.

Hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng bộ đội.

Các hài cốt liệt sĩ đang được chăm sóc, hương khói tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2.

Các hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều xương, răng cùng nhiều di vật như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp đạn AK, lọ thuốc...

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ đã được cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ; đồng thời, đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 để chăm sóc, hương khói, bảo quản chu đáo.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực nói trên.

Trước đó, ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Theo báo cáo, trong năm 2026 và quá trình triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ; tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 50 xã, phường. Đến nay, công tác lấy mẫu đã hoàn thành đối với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Đối với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh đã thu nhận được 5.297 mẫu trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất.