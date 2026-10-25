Quảng Trị: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính số hài cốt liệt sĩ còn lại

Tỉnh Quảng Trị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trong năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, tập trung vào các khu vực có thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Các lực lượng chức năng đã tăng cường khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm theo địa bàn được phân công.

Đẩy mạnh lấy mẫu ADN

Mới đây, ngày 22/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn (Lào) trong tháng 10.2026. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Theo Ban Chỉ đạo, trong năm 2026, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ, đạt 42,55% chỉ tiêu. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập 183 hài cốt; Sư đoàn 968 quy tập 17 hài cốt; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quy tập 21 hài cốt.

Đáng chú ý, các lực lượng đã tổ chức hai hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại khu vực Cầu Nhi, Cồn Tiên, qua đó tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cầu Nhi.

Tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 74 ngàn mộ liệt sĩ được an táng tại 157 nghĩa trang liệt sĩ. Toàn tỉnh có gần 23 ngàn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, thuộc 130 nghĩa trang liệt sĩ tại 50 xã, phường. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế 9 đợt với hơn 13 ngàn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Tỉnh đã hoàn thành 4 đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, thu nhận được gần 5.300 mẫu.

Cùng với phương pháp giám định ADN, tỉnh đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, thông qua rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và đặc điểm mộ chí.

Trong năm 2026, các cơ quan chức năng đã rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ theo hồ sơ quản lý đối với gần 1200 mộ liệt sĩ; tiếp nhận, xác minh và ban hành 243 quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2026 và giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Các địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Phát huy vai trò các tổ chức chính trị xã hội, nhân chứng lịch sử, những người dân am hiểu địa bàn trong xác minh thông tin, phục vụ công tác quy tập.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quốc gia phát biểu tạitỉnh Quảng Trị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quốc gia yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”; kết hợp chặt chẽ tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính HCLS; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh vận động nhân dân cung cấp thông tin. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các địa phương của Lào, thực hiện tốt nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng; đẩy mạnh rà soát, thu thập và xác minh thông tin về liệt sĩ, địa điểm an táng ban đầu.

Đồng thời, cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chú trọng thu nhận và đối chiếu mẫu ADN, bảo đảm các quy trình được thực hiện chặt chẽ, khoa học, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.