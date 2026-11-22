Vào cuối tháng 6/2026, liên tiếp các vụ cháy xảy ra khiến hơn 329ha rừng phòng hộ bị thiêu rụi không thể phục hồi - Ảnh: L.T

Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm Triệu Phong, sau sự cố cháy rừng phòng hộ cuối tháng 6/2026 tại các xã Triệu Cơ, Nam Cửa Việt, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và thực hiện thủ tục trưng cầu giám định đối với diện tích rừng bị cháy là khoảng 329,6ha. Nội dung giám định, gồm: Diện tích, trữ lượng, giá trị thiệt hại, loài cây và nguồn gốc rừng. Phần lớn cây rừng đã chết, không còn khả năng phục hồi. Tuy nhiên, hiện trường vẫn phải giữ nguyên để phục vụ công tác xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Triệu Phong Nguyễn Khánh Chưởng cho biết, việc giám định gặp khó khăn do diện tích rừng bị cháy lớn. Mặc dù cơ quan chức năng đã liên hệ một số đơn vị chuyên môn, trong đó có Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nhưng các đơn vị này đều từ chối thực hiện. Đến nay, việc tìm đơn vị đáp ứng yêu cầu giám định vẫn đang được tiếp tục.

Sau cháy rừng, phần lớn cây rừng phòng hộ đã chết, không còn khả năng phục hồi - Ảnh: L.T

Theo ông Chưởng, qua xác minh, cơ quan công an chưa đủ căn cứ xác định nguyên nhân gây cháy. Trong thời gian chờ kết quả giám định và hoàn thiện hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, các lực lượng phải bố trí người bảo vệ hiện trường trên diện tích rộng. Cây chết khô kéo dài có nguy cơ mục ruỗng, làm giảm giá trị tận dụng. Phương án xử lý diện tích rừng bị thiệt hại sẽ được xem xét sau khi có kết luận và hoàn tất hồ sơ vụ việc. Được biết, phần lớn diện tích rừng bị cháy nằm trong quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, do đó, việc trồng lại rừng còn phụ thuộc vào quy hoạch và phương án sử dụng đất.

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị có bài viết “Để rừng phòng hộ là "lá chắn" ven biển” đăng ngày 14/9/2026, phản ánh về những vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra thời gian qua tại khu vực ven biển Nam Quảng Trị không chỉ đặt ra yêu cầu cấp thiết về phòng cháy, chữa cháy rừng, mà còn cho thấy một vấn đề đáng lưu tâm: Ở một số khu vực, rừng phòng hộ đang nghèo, cây rừng thưa thớt, khả năng phòng hộ suy giảm. Đây là lúc cần nhìn nhận đúng thực trạng, đánh giá chất lượng rừng và sớm có giải pháp phục hồi phù hợp.