Quảng Trị tiếp tục mở rộng diện tích canh tác lúa giảm phát thải

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: Q.N

Năm 2026, toàn tỉnh Quảng Trị triển khai sản xuất lúa giảm phát thải trên diện tích hơn 16.100ha tại 24 xã, đạt 101% kế hoạch đề ra. Trong đó, vụ đông-xuân thực hiện hơn 6.100ha, vụ hè-thu hơn 10.000ha. Công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật được chú trọng với 6 lớp dành cho 240 cán bộ, thành viên hợp tác xã và lãnh đạo thôn; 26 lớp tập huấn cho 1.430 nông dân.

Kết quả đo đạc, phân tích mẫu khí cho thấy, canh tác lúa theo quy trình tưới ngập khô xen kẽ (AWD) giúp giảm trung bình 10,05 tấn CO₂ tương đương/ha so với phương thức canh tác truyền thống, tương ứng mức giảm 58%. Năng suất lúa tại các ruộng áp dụng quy trình này tăng từ 5,54% đến 11,27% so với ruộng canh tác thông thường. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Q.N

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi về khả năng phối hợp điều tiết nước theo quy trình tưới ngập khô xen kẽ, vai trò của chính quyền địa phương và hợp tác xã trong vận động nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong canh tác lúa giảm phát thải tại các địa phương trong tỉnh - Ảnh: Q.N

Năm 2027, Quảng Trị dự kiến mở rộng mô hình trên diện tích khoảng 15.000ha tại 36 xã. Việc triển khai cần gắn với nâng cao năng lực cho cán bộ, nông dân, tăng cường phối hợp điều tiết nước và tháo gỡ khó khăn về hạ tầng thủy lợi, tạo điều kiện nhân rộng phương thức canh tác lúa giảm phát thải trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong canh tác lúa giảm phát thải tại các địa phương trong tỉnh - Ảnh: Q.N