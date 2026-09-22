Quảng Trị tiếp nhận một cá thể khỉ mốc thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm

Phòng Kinh tế xã Hướng Hiệp phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đakrông tiếp nhận cá thể khỉ do người dân tự nguyện giao nộp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/9, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương vừa tiếp nhận một cá thể khỉ mốc nặng 6,5kg do người dân tự nguyện giao nộp.

Đây là loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm Nhóm 2B.

Trước đó, anh Hồ Văn Sỹ, trú tại thôn A Rồng, xã Hướng Hiệp, phát hiện một cá thể khỉ tại khu vực vườn nhà. Cá thể khỉ quậy phá đồ đạc, ảnh hưởng đến an toàn và tài sản của gia đình. Sau khi vây bắt, nhận thấy đây là động vật rừng cần được bảo vệ, anh Sỹ đã chủ động liên hệ chính quyền địa phương để giao nộp.

Ngay sau đó, Phòng Kinh tế xã Hướng Hiệp đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đakrông tiếp nhận cá thể khỉ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là khỉ mốc (Macaca assamensis), nặng 6,5kg, thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm Nhóm 2B. Cá thể khỉ có sức khỏe tốt.

Việc tiếp nhận được thực hiện với sự chứng kiến của các bên liên quan và đại diện chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện, bắt gặp động vật rừng, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm, không tự ý nuôi nhốt, mua bán hoặc vận chuyển mà cần thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định./.