Quảng Trị tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại xã Bố Trạch

Chương trình hỗ trợ máy tính phục vụ học tập.

Chiều 30/9, Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức chương trình khánh thành, bàn giao các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tại xã Bố Trạch, tổng giá trị hỗ trợ là 1,13 tỷ đồng.

Chương trình hỗ trợ an sinh xã hội tại xã Bố Trạch.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội khóa XVI, cùng đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng BIDV và các đơn vị liên quan.

Theo đó, chương trình hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng khu vui chơi và hoạt động thể chất cộng đồng tại thôn Thọ Lộc.

Trong lĩnh vực giáo dục, Trường THPT Hùng Vương được trao tặng 30 máy tính trị giá 330 triệu đồng; Trường THCS Cự Nẫm được hỗ trợ 20 máy tính trị giá 220 triệu đồng để xây dựng phòng học máy tính. Các trang thiết bị góp phần tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh ứng dụng công nghệ trong dạy và học.

Các đơn vị trao hỗ trợ cho xã Bố Trạch.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 40 suất học bổng, tổng trị giá 20 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Hùng Vương và Trường TH&THCS Cự Nẫm.

Trao học bổng cho các em học sinh các trường.

Chương trình đồng thời hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Phạm Thị Chung, ở thôn Hưng Trạch, xã Bố Trạch.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng BIDV và Đoàn Thanh niên hai đơn vị đối với địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã nói rằng, các công trình, trang thiết bị có ý nghĩa lớn đối với giáo dục.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, các công trình, trang thiết bị và phần quà mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần hỗ trợ hoạt động giáo dục, sinh hoạt cộng đồng và đời sống người dân.

Đảng bộ, chính quyền xã Bố Trạch cam kết tiếp nhận, quản lý, sử dụng các công trình và trang thiết bị đúng mục đích; chỉ đạo các nhà trường và thôn Thọ Lộc bảo quản tài sản, phát huy hiệu quả lâu dài. Địa phương cũng tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để gia đình bà Phạm Thị Chung ổn định cuộc sống.