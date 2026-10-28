Quảng Trị tiếp nhận gần 76 tỷ đồng viện trợ phát triển cộng đồng

Các dự án đầu tư tập trung cải thiện điều kiện chăm sóc, dinh dưỡng trẻ em. (Ảnh minh họa: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 28/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phê duyệt ba dự án do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tài trợ tại các xã Tuyên Lâm, Kim Điền và Tuyên Sơn, với tổng vốn viện trợ không hoàn lại gần 76 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chính quyền 3 xã trực tiếp làm chủ dự án, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm cải thiện an sinh trẻ em, hỗ trợ sinh kế hộ gia đình và nâng cao năng lực phát triển bền vững tại cộng đồng.

Theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, dự án tại xã Tuyên Lâm có vốn viện trợ 1,2 triệu USD, tương đương hơn 30,36 tỷ đồng. Hai dự án tại xã Kim Điền và Tuyên Sơn có mức viện trợ mỗi dự án 900.000 USD, tương đương hơn 22,77 tỷ đồng. Tổng vốn viện trợ của ba dự án đạt 3 triệu USD, tương đương hơn 75,91 tỷ đồng.

Các dự án được triển khai đến hết ngày 30/9/2030. Ủy ban Nhân dân các xã Tuyên Lâm, Kim Điền và Tuyên Sơn trực tiếp làm chủ dự án, chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy quản lý, xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với WVI triển khai đúng nội dung viện trợ được phê duyệt.

Theo đó, các dự án đầu tư tập trung cải thiện điều kiện chăm sóc, dinh dưỡng và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Các hoạt động hướng đến nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ cho gia đình, cải thiện điều kiện tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và bệnh tật ở trẻ dưới 5 tuổi.

Các dự án cũng chú trọng bảo vệ trẻ em gái, trẻ em trai trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, đồng thời tạo điều kiện để trẻ tham gia học tập, phát triển kỹ năng sống và đóng góp ý kiến vào các quyết định phù hợp.

Về sinh kế, các dự án đầu tư cũng tập trung hỗ trợ hộ gia đình hình thành nhóm tiết kiệm, cải thiện an ninh lương thực, dinh dưỡng và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính. Chương trình hướng đến tăng thu nhập thông qua các chuỗi giá trị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo việc làm an toàn.

Các dự án được tỉnh Quảng Trị đầu tư còn hỗ trợ cộng đồng nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, khuyến khích sự tham gia của các đối tác và người dân vào các sáng kiến địa phương, đồng thời duy trì hoạt động bảo trợ trẻ em.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các xã sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích, thực hiện thanh quyết toán theo khối lượng thực tế và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc không đạt mục tiêu đề ra. Các địa phương hưởng lợi phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi điều chỉnh, bổ sung hoạt động của dự án./.