Quảng Trị tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ máy radar xuyên đất cho Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Trị và thành phố Huế. (Ảnh: X.D)

Theo kết luận địa bàn, Quảng Trị hiện còn hơn 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Trong khi đó, địa hình nhiều khu vực thay đổi sau chiến tranh, thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử ít dần, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Trong chỉ tiêu chiến dịch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 430 hài cốt liệt sĩ trở lên. Sau 240 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 211 hài cốt, đạt 49,07% chỉ tiêu.

Máy radar xuyên đất phục vụ dò tìm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: H.M)

Trước yêu cầu nhiệm vụ, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị 4 máy radar xuyên đất với tổng giá trị hơn 5,6 tỷ đồng, giúp khảo sát, phát hiện dấu hiệu bất thường dưới lòng đất và khoanh vùng khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Quỹ Thiện Tâm cũng phối hợp hướng dẫn cán bộ nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu phục vụ tìm kiếm thực địa. Dịp này, Quỹ hỗ trợ thêm 1 máy radar xuyên đất cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ. (Ảnh: X.D)

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm, đồng thời khẳng định đây là sự đồng hành thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội và tình cảm tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp các địa phương quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch.