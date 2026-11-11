Quảng Trị: Tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 10/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức tiếp nhận trang thiết bị 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Hiện Quảng Trị còn trên 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Trong khi đó, địa hình nhiều khu vực đã thay đổi sau chiến tranh, nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử ít dần, đặt ra nhiều khó khăn cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Theo yêu cầu từ chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 430 hài cốt liệt sĩ trở lên. Sau 240 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 211 hài cốt liệt sĩ, đạt 49,07% chỉ tiêu.

Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch, 4 máy radar xuyên đất, với tổng giá trị hỗ trợ tối đa 5 tỷ 378 triệu đồng, nhằm tăng cường năng lực khảo sát, phát hiện dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Cùng với việc bàn giao thiết bị, đơn vị còn phối hợp hướng dẫn cán bộ về nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành và phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu phục vụ tìm kiếm thực địa.

Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Dịp này, Quỹ Thiện Tâm cũng hỗ trợ 1 máy radar xuyên đất cho Bộ CHQS thành phố Huế.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Quỹ Thiện Tâm, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là sự hỗ trợ về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Vật lý Trường Đại học Khoa học - Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn hướng dẫn sử dụng trang thiết bị. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị được hỗ trợ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương