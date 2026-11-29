Lễ hội đập trống của người Ma Coong được giới thiệu tại khu vực Phong Nha phục vụ du khách trong nước và quốc tế

Một đêm hội, việc chung của cả bản

Chị Trần Ngọc Hà, ở phường Đồng Hới, đã nghe kể về lễ hội Đập trống từ lâu nhưng chưa có dịp lên bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch, để trực tiếp dự hội. Nghe tin có buổi trình diễn ở Phong Nha, Hà tìm đến xem.

Điều khiến chị Hà ấn tượng khi biết thêm về lễ hội là chuyện cả bản cùng chuẩn bị cho một đêm hội đầu năm, cùng gửi vào tiếng trống mong ước nương rẫy được mùa, người dân có cuộc sống bình yên.

Nghi thức buổi lễ cúng Giàng trước khi vào hội được tái hiện

Ở Cà Roòng, lễ hội bắt đầu bằng việc chung của dân bản. Bà con chuẩn bị lễ vật, làm trống. Già làng đảm nhiệm phần lễ cúng Giàng. Khi phần lễ kết thúc, mọi người bước vào cuộc vui, thanh niên thay nhau đập trống.

Người Ma Coong mong mặt trống thủng trước khi trời sáng, gửi gắm ước vọng xua đi điều không may và đón một năm thuận lợi. Phong tục được truyền từ đời này sang đời khác qua chính những lần người trong bản cùng làm trống, dự lễ và vui hội.

Giá trị cộng đồng của lễ hội hiện rõ trong cách người Ma Coong chia sẻ việc chung. Người biết làm trống có dịp chỉ cho lớp trẻ cách căng mặt trống bằng dây mây và nêm tre. Người trẻ tham gia phần hội cũng có dịp nghe người lớn kể về lễ cúng Giàng và ý nghĩa của tiếng trống đối với dân bản. Mỗi mùa hội là một lần những hiểu biết ấy được truyền lại trong sinh hoạt của cộng đồng.

Những bài hát, điệu múa đặc trưng của đồng bào Ma Coong tại lễ hội được chính bà con xã Thượng Trạch trình diễn tại lễ hội

Với nhóm du khách đến từ Italy, điều gây ngỡ ngàng là bà con cùng chờ chiếc trống được đánh đến thủng mặt. Khi biết tiếng trống gắn với lời cầu mùa và mong ước bình yên của người Ma Coong, họ hiểu thêm vì sao khoảnh khắc ấy được cả bản chờ đợi.

Sự hồ hởi của nhóm khách trong buổi trình diễn bắt đầu từ một phong tục lạ với họ. Lời giải thích của người trong cuộc giúp họ hiểu được niềm vui mà dân bản cùng chia sẻ.

Để người Ma Coong kể chuyện lễ hội của mình

BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức buổi trình diễn thử nghiệm để chuẩn bị cho Lễ hội Hang động năm 2027. Việc đưa lễ hội đến Phong Nha tạo cơ hội cho những người như chị Hà, vốn khó thu xếp lên Cà Roòng đúng đêm hội, được tìm hiểu phong tục ngay trong một chuyến đi.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc BQL Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng mong muốn việc đưa lễ hội đập trống Ma Coong về biểu diễn tại Phong Nha sẽ sớm được lan toả và thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế đến trải nghiệm

Sự đón nhận của người xem cũng gợi ra một việc cụ thể khi hoàn thiện chương trình. Khách có thể bị cuốn vào nhịp trống ngay từ đầu, nhưng cần được nghe câu chuyện về chiếc trống và ý nghĩa của phần hội để hiểu mình đang chứng kiến điều gì.

Điều chúng tôi luôn mong muốn là mỗi hoạt động văn hóa khi được giới thiệu đến du khách phải giữ được bản sắc và những giá trị truyền thống vốn có, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, đồng thời có sức hấp dẫn, từng bước trở thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần tạo sinh kế cho người dân và phát triển du lịch bền vững.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Nếu chương trình phục vụ khách quốc tế, phần giới thiệu cần được chuyển ngữ để họ theo được lời kể của già làng, nghệ nhân. Những nội dung nào có thể tái hiện ở Phong Nha, nội dung nào cần được giới thiệu trong mối liên hệ với đêm hội ở Cà Roòng cũng cần có ý kiến của chính người Ma Coong.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết sau buổi thử nghiệm, Ban Quản lý Vườn sẽ phối hợp với các bên liên quan tiếp thu góp ý để hoàn thiện nội dung, hình thức, thời lượng và không gian trình diễn.

Theo ông Thái, việc phát triển sản phẩm du lịch văn hóa cần giữ được bản sắc và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, đồng thời mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân.

Nếu hoạt động được tổ chức phục vụ du khách, việc làm trống, hướng dẫn trải nghiệm và giới thiệu phong tục có thể tạo thêm thu nhập cho những người trực tiếp tham gia. Khi già làng, nghệ nhân và bà con được góp ý từ khâu xây dựng kịch bản, họ có thể quyết định cách kể câu chuyện của mình.

Với du khách, đó cũng là phần đáng nhớ của chuyến đi. Họ được gặp những người làm nên đêm hội và hiểu vì sao ở Cà Roòng, mỗi năm dân bản lại cùng nhau làm một chiếc trống để đánh đến thủng mặt.

Lễ hội Đập trống của người Ma Coong được tổ chức vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Năm 2019, lễ hội được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.