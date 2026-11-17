Ngày 16/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, công tác GPMB và thi công xây dựng Khu tái định cư Hải An - giai đoạn 2 và và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Nhà cửa người dân đang xây dựng (phía trước bên phải) và một số công trình tại Khu tái định cư Hải An vào thời điểm tháng 8/2026.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, qua kiểm tra và đối thoại, 12 hộ dân thuộc diện GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy kiến nghị 7 nhóm vấn đề chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ.

UBND tỉnh giao UBND xã Mỹ Thủy và các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với từng hộ dân, lập biên bản ghi rõ những nội dung người dân đồng thuận, những nội dung người dân kiến nghị nhưng pháp luật không cho phép; vận dụng tối đa các cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ trong khuôn khổ quy định pháp luật cho phép làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ cho người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất, hoàn thành trước ngày 21/11.

Về kiến nghị của người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đất rừng sản xuất cùng với nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhà ở để tái định cư, giao Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thủy, Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo Công ty CP Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) đối thoại, giải thích cho người dân về tiến độ đầu tư dự án đồng bộ với công tác GPMB các khu vực; ưu tiên công tác GPMB khu vực người dân đang sinh sống để tạo sự đồng thuận.

Một góc dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. Hiện, hai bến đầu tiên (bến số 1 và bến số 2) đã hoàn thành và đã đón chuyến tàu đầu tiên vào ngày 15/7.

Đối với Khu tái định cư Hải An, diện tích chưa hoàn thành GPMB giai đoạn 2021 - 2025 hơn 1,2ha và diện tích chưa hoàn thành GPMB giai đoạn sau năm 2025 hơn 12,78ha.

UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Mỹ Thủy và Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Diên Sanh khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường hỗ trợ, tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với diện tích hơn 1,2ha còn lại chưa hoàn thành GPMB trong giai đoạn 2021 - 2025 nói trên trước ngày 20/11.

Đối với diện tích hơn 12,7ha chưa hoàn thành GPMB giai đoạn sau năm 2025, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy tập trung chỉ đạo xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, loại đất, thời điểm tạo lập tài sản, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, điều kiện bồi thường, hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của các hộ dân trước ngày 22/11 để tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 30/11.

Một góc khu vực bãi tắm Mỹ Thủy thuộc phạm vi GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và bờ biển đoạn qua khu vực các hộ kinh doanh buôn bán ở bãi tắm Mỹ Thủy đang bị xâm thực nặng, tháng 9/2026.

Đối với công tác thi công xây dựng các hạng mục Khu tái định cư Hải An - giai đoạn 2, UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Diên Sanh chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng mũi thi công và tổ chức tăng ca, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục liên quan đến trường học để di dời trường học cũ trong phạm vi GPMB Khu bến cảng Mỹ Thủy, hoàn thành trước ngày 30/11.

Tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình xây dựng dân dụng không vướng GPMB; tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" và che mái bạt để thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhằm giải ngân hoàn thành vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch được giao.

Nghiên cứu giải pháp làm tường rào ngăn cách giữa khu vực đang thi công và hạng mục trường học đã hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng đảm bảo an toàn, an ninh và mỹ quan.

Đê chắn sóng tại dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đang thi công vào thời điểm tháng 9/2026.

Đối với công tác GPMB khu bến Mỹ Thủy, gồm khu hàng quán dịch vụ bãi tắm Mỹ Thủy và đất nuôi trồng thủy sản, bãi chứa 2b, khu vực nhà ở, đất ở phía Nam đường tỉnh 582, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh phía Nam rà soát lại khối lượng công việc cụ thể cần phải thực hiện để hoàn thành công tác GPMB; lấy các mốc thời gian hoàn thành trước ngày 30/11 và trước ngày 31/12 để xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, gửi tổ công tác hỗ trợ GPMB và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/11 để làm cơ sở đôn đốc, giám sát.

UBND tỉnh cũng yêu cầu MTIP chỉ đạo đơn vị đo đạc địa chính khẩn trương rà soát, xác định lại ranh giới thửa đất có tranh chấp, gửi hồ sơ về cho đơn vị GPMB làm cơ sở triển khai bước tiếp theo. UBND xã Mỹ Thủy chỉ đạo rà soát xác nhận lại nguồn gốc đối với 3 trường hợp còn lại, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành và bàn giao mặt bằng khu hàng quán dịch vụ bãi tắm Mỹ Thủy và khu vực đất nuôi trồng thủy sản trước ngày 30/11 theo đúng tiến độ quy định…

Khu vực phía Nam đường tỉnh 582 thuộc phạm vi GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, tháng 8/2026.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 4/1/2019, tổng quy mô sử dụng đất, mặt nước khoảng 685ha, gồm 10 bến và được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn, do MTIP làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng. Hiện, hai bến đầu tiên (bến số 1 và bến số 2) đã hoàn thành và đã đón chuyến tàu đầu tiên vào ngày 15/7. Tính đến ngày 12/11, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB với diện tích 191,75/322,2ha, tổng kinh phí 198,47 tỷ đồng. Trong đó, diện tích đã có thông báo thu hồi đất 126,98ha, gồm 43,44ha thuộc giai đoạn 1 bổ sung; 2,47ha tại vị trí cũ Đồn Biên phòng Hải An và 81,07ha thuộc giai đoạn 2 và giai đoạn 3. UBND xã Mỹ Thủy đã bàn giao mặt bằng khu vực đê chắn sóng phía Tây để triển khai thi công. Giai đoạn 1 bổ sung còn 12/20 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường (6,49ha đất rừng sản xuất). Các khu vực hàng quán bãi tắm, đất nuôi trồng thủy sản, bãi chứa 2b và phía Nam đường tỉnh 582 đang tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ, thủ tục GPMB.

Khu vực bãi tắm Mỹ Thủy (phía trước) thuộc phạm vi GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy nhìn từ khu vực bến số 1 và bến số 2 vào thời điểm đầu tháng 7/2026.

Đối với dự án Khu tái định cư Hải An (giai đoạn 2), do Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Diên Sanh làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 43,6ha, quy mô 222 lô tái định cư, tổng mức đầu tư hơn 268 tỷ đồng, được phân kỳ thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 với 86 lô và giai đoạn sau năm 2025 với 136 lô. Đến nay, dự án đã triển khai xây dựng 86 lô thuộc giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 60 lô đủ điều kiện giao đất. Giai đoạn sau năm 2025 đang triển khai công tác GPMB và thi công các hạng mục theo kế hoạch.