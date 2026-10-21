Quảng Trị: Thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với phát triển vùng nguyên liệu lúa tại xã Vĩnh Thuỷ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham gia buổi lễ ra quân thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với phát triển vùng nguyên liệu lúa tại xã Vĩnh Thuỷ

Ngày 20/10, UBND xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với phát triển vùng nguyên liệu lúa tại Hợp tác xã (HTX) Huỳnh Thượng.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các thành viên HTX nông nghiệp Huỳnh Thượng.

Lễ ra quân dồn điền, đổi thửa gắn với phát triển vùng nguyên liệu lúa là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong quá trình tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, từng bước xây dựng vùng thâm canh lúa chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa của địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Được biết, khu vực thực hiện có tổng diện tích 72,87 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa là 66,92 ha, với 924 thửa đất hiện trạng của các hộ dân. Việc dồn điền, đổi thửa nhằm khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, tạo điều kiện chỉnh trang đồng ruộng, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng và nâng cao khả năng cơ giới hóa trong sản xuất.

Các phương tiện cơ giới tiến hành thực hiện dồn điền, đổi thửa tại xã Vĩnh Thuỷ

Phương án hướng đến sắp xếp lại diện tích canh tác, giảm số thửa đất xuống còn 272 thửa cho 272 hộ tham gia, phấn đấu mỗi hộ có một thửa ruộng tập trung. Qua đó, giúp người dân thuận lợi trong tổ chức sản xuất, giảm chi phí, áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước phát triển vùng lúa chất lượng cao và tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đây là hướng đi quan trọng nhằm tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại và bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện thu nhập cho người dân.

Quá trình triển khai cần bảo đảm công khai, minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ sử dụng đất, tạo sự đồng thuận để thực hiện hiệu quả phương án.