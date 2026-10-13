Quảng trị thực hiện cơ chế “Luồng xanh" trong thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: TTXVN

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 4832/UBND-HCC về việc triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, “Luồng xanh 24 giờ” áp dụng đối với hồ sơ của các dự án trọng điểm thuộc danh mục 07 thủ tục hành chính được quy định, hoàn thành việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính không quá 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với “Luồng xanh 60%”, cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn tối thiểu 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với các công việc, nhiệm vụ không phải thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện rút ngắn tối thiểu 60% thời gian thực hiện.

Việc thực hiện các cơ chế “Luồng xanh” không làm thay đổi thành phần hồ sơ, điều kiện, trình tự, thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường xử lý song song, xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian và trách nhiệm.

Hồ sơ được gắn nhãn nhận diện “Luồng xanh 24 giờ” hoặc “Luồng xanh 60%” để phân luồng, theo dõi và kiểm soát tiến độ.

UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện “Luồng xanh” nhằm hướng dẫn, theo dõi, điều phối và hỗ trợ xử lý các khó khăn, vướng mắc liên ngành đối với các dự án thuộc diện áp dụng. Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện.

Việc triển khai cơ chế “Luồng xanh” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.