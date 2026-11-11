Quảng Trị thúc đẩy phát triển công nghiệp sinh học, hướng tới nông nghiệp xanh

Trước yêu cầu chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn và nâng cao giá trị gia tăng, Quảng Trị đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản và hướng tới phát triển bền vững.

Ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 5603 về phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Trị phấn đấu triển khai ít nhất 15 nhiệm vụ, mô hình, dự án nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học; hình thành ít nhất 5 mô hình hiệu quả có khả năng nhân rộng và 5 sản phẩm, quy trình hoặc giải pháp công nghệ sinh học được ứng dụng, thương mại hóa.

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo, tập huấn ít nhất 300 lượt cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất về ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và môi trường. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực tiếp nhận, làm chủ và đưa các tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

Giai đoạn 2031 - 2035, Quảng Trị hướng đến hình thành hệ sinh thái công nghiệp sinh học, phát triển các chuỗi liên kết từ nghiên cứu, ứng dụng đến sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm. Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp sinh học trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung phát triển tiềm lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường hợp tác và khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp sinh học. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, xử lý chất thải, tận dụng phụ phẩm, giảm sử dụng vật tư hóa học và hạn chế phát thải ra môi trường.

Việc triển khai kế hoạch được kỳ vọng tạo chuyển biến trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và xây dựng nền nông nghiệp Quảng Trị theo hướng xanh, hiện đại, bền vững.