Quảng Trị thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực

Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: Q.V

Tại buổi tiếp, ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Đà Nẵng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đồng thời mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là việc đưa tiếng Nhật vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn tỉnh và tạo điều kiện để ngày càng có thêm nhiều học sinh, sinh viên Quảng Trị sang Nhật Bản học tập.

Ông Mori Takero cũng cho rằng, Quảng Trị có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa và ẩm thực đặc sắc, vì vậy, mong muốn tỉnh nghiên cứu các giải pháp quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách Nhật Bản đến với Quảng Trị. Đồng thời kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Quảng Trị; mong muốn tiếp tục phối hợp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị phát huy vai trò kết nối để thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản với Quảng Trị trên các lĩnh vực.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Đà Nẵng trao đổi các nội dung hợp tác thời gian tới - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những ý tưởng của ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Đà Nẵng. Đối với đề xuất đưa tiếng Nhật vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, nghiên cứu kinh nghiệm triển khai tại các địa phương khác, đồng thời phối hợp với phía Nhật Bản tìm hiểu chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên và các điều kiện để tổ chức thực hiện phù hợp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu lựa chọn một số trường công lập hoặc tư thục để triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi xem xét nhân rộng.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xã giao - Ảnh: Q.V

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin, Năm Du lịch quốc gia 2027 sẽ được tổ chức tại Quảng Trị, đây là cơ hội quan trọng để tỉnh đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế; hằng tháng tỉnh cũng sẽ tổ chức Ngày Văn hóa Quảng Trị, vì vậy, tỉnh mong muốn ngài Tổng Lãnh sự quan tâm hỗ trợ kết nối các địa phương, tổ chức và đối tác Nhật Bản tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch tại Quảng Trị trong khuôn khổ sự kiện này, từng bước hình thành không gian giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, nghiên cứu khả năng xây dựng các công trình, biểu trưng văn hóa mang dấu ấn Nhật Bản tại những khu vực công cộng, góp phần tăng cường sự hiện diện văn hóa và thúc đẩy giao lưu Nhân dân.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xã giao - Ảnh: Q.V

Tỉnh mong muốn thông qua ngài Tổng Lãnh sự để kết nối các đoàn nghệ thuật Nhật Bản đến biểu diễn, giao lưu tại Quảng Trị; ưu tiên những chương trình đặc sắc, như: Trống hội, múa truyền thống, võ thuật, trình diễn trang phục và giới thiệu ẩm thực Nhật Bản, qua đó tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế, trong đó có khách Nhật Bản; đồng thời nghiên cứu tổ chức Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Trị.

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm thúc đẩy hợp tác, giao lưu và kết nghĩa giữa các địa phương của hai nước; nghiên cứu khả năng kết nối với các địa phương Nhật Bản, trong đó có các địa phương có quan hệ hợp tác phù hợp, nhằm tạo nền tảng cho các chương trình trao đổi thường xuyên, lâu dài.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: Q.V

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống hang động, di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc và ẩm thực địa phương. Tỉnh mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ những địa phương thu hút đông khách Nhật Bản như TP. Đà Nẵng, từ đó xây dựng các sản phẩm, chương trình quảng bá phù hợp, tăng sức hấp dẫn và khả năng kết nối với thị trường khách Nhật Bản.

Ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Đà Nẵng tặng quà lưu niệm đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Đồng thời mong muốn thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội, hợp tác và đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược có năng lực công nghệ, quản trị và khả năng kết nối chuỗi cung ứng quốc tế. Tỉnh quan tâm thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch, năng lượng xanh và các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, do vậy, mong muốn ngài Tổng Lãnh sự tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách và danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Quảng Trị tới cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Trước mắt là phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư dành riêng cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện để các nhà đầu tư trực tiếp tìm hiểu môi trường đầu tư, khảo sát thực tế.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Q.V

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với sự quan tâm, kết nối của ngài Tổng Lãnh sự, sự gắn kết giữa hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục sẽ tạo động lực thúc đẩy lẫn nhau, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Nhật Bản ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững.