Quảng Trị thúc đẩy chuyển đổi số gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cần gắn với bảo tồn đúng đắn các giá trị văn hóa, lịch sử, đồng thời lan tỏa giá trị di sản và tạo thêm giá trị cho cộng đồng, các thế hệ mai sau. Đây là nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh tại hội thảo khoa học và tham vấn chuyên gia về khoa học di sản.

Hội thảo có chủ đề “Khoa học di sản - Bộ tiêu chí mã hóa di sản (Cultural DNA) và chuẩn mã hóa di sản”, tập trung trao đổi các vấn đề liên quan đến Đề án Chuyển đổi số và phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CTTĐT Quảng Trị

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là quá trình dài hạn, đòi hỏi sự kết hợp giữa tầm nhìn phát triển, tri thức khoa học, năng lực công nghệ, cơ chế quản trị và sự tham gia của cộng đồng. Mục tiêu không chỉ là số hóa di sản để lưu giữ trên hệ thống công nghệ mà quan trọng hơn là bảo tồn đúng đắn các giá trị văn hóa, lịch sử của Quảng Trị, lan tỏa những giá trị đó rộng rãi và tiếp tục tạo ra giá trị mới cho cộng đồng, các thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân bày tỏ tin tưởng, với sự tham gia trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, các ý kiến trao đổi tại hội thảo sẽ góp phần xác định rõ những vấn đề cần ưu tiên, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn tới.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu những nội dung trọng tâm của Đề án Chuyển đổi số và phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Các nội dung thảo luận tập trung làm rõ hình thức ban hành Bộ tiêu chí mã hóa di sản; nguyên tắc thiết kế quy tắc gán ô trong ma trận 35 ô; tiêu chí nghiệm thu bảng ánh xạ CIDOC-CRM; căn cứ khoa học trong tái hiện không gian, sự kiện và nhân vật lịch sử; chuẩn ký âm cho tiếng dân tộc thiểu số và quy mô đội ngũ chuyên môn.

Hội thảo góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học, phương pháp luận và các nội dung của Đề án, hướng tới xây dựng nền tảng chuyển đổi số đồng bộ, phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản và thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới.