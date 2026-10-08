Quảng Trị: Thu ngân sách đạt hơn 7.245 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị với Cục Thuế tỉnh và các các sở, ngành, đơn vị liên quan

Ngày 7/10, ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2026 và các giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Được biết, 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 7.245,3 tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán Trung ương và 67,3% dự toán tỉnh. Thu nội địa, không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và xổ số kiến thiết đạt 5.344,3 tỷ đồng, bằng 87,6% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Có 13/17 khoản thu đạt tiến độ dự toán; 60/78 xã, phường đạt hoặc vượt tiến độ thu.

Ngoài ra, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với số thu 2.726,9 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Công tác chống thất thu, thu hồi nợ thuế được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao.

Tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung phân tích những yếu tố đang ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất. Đến hết tháng 9, thu tiền sử dụng đất mới đạt 49,8% dự toán Trung ương, 38,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 49,6% so với cùng kỳ. Thị trường bất động sản còn trầm lắng, việc đấu giá, giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính của một số dự án còn khó khăn.

Mặt khác, chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay dự kiến làm hụt thu khoảng 399 tỷ đồng. Tình trạng doanh nghiệp khó khăn về tài chính, chậm thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng làm cho công tác thu hồi nợ kéo dài. Đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh còn 8 dự án phát sinh tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khoảng 3.177 tỷ đồng chưa nộp ngân sách Nhà nước.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu ngành Thuế bám sát kịch bản thu ngân sách quý IV, chủ động tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, khai thác các nguồn thu có khả năng thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Đồng thời, việc điều chỉnh giá đất, giá thuê đất còn chậm; nợ thuế ở mức cao, trong đó các khoản thu liên quan đến đất chiếm tỷ trọng lớn. Việc chuyển đổi 23 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu, cần có giải pháp cụ thể để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Yêu cầu rà soát, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất; chủ động làm việc với các doanh nghiệp, dự án có khả năng phát sinh nguồn thu; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn thành lập văn phòng, chi nhánh; giao chỉ tiêu cho cán bộ thuế vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, góp phần mở rộng và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.