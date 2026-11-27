Trong đó, số vụ án mới được phát hiện, khởi tố giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

Trong tổng số 12 vụ án với 63 bị can, có 7 vụ với 51 bị can chuyển từ kỳ trước và 5 vụ với 16 bị can được khởi tố mới. Do 4 bị can trùng nhau trong hai vụ án được nhập thành một vụ nên tổng số bị can được xác định là 63. Đến nay, cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 6 vụ với 55 bị can; 6 vụ còn lại với 8 bị can đang tiếp tục được điều tra. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý xét xử 7 vụ với 58 bị cáo, trong đó đã xét xử 6 vụ với 19 bị cáo, còn 1 vụ với 39 bị cáo đang trong quá trình xét xử.

Theo ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực. Tổng số tài sản thất thoát được xác định cần thu hồi qua hoạt động điều tra, truy tố là hơn 1,91 tỷ đồng. Số tài sản thu hồi qua điều tra, truy tố đạt hơn 2,555 tỷ đồng; qua xét xử thu hồi thêm 180 triệu đồng. Tổng số tài sản thu hồi đạt hơn 2,735 tỷ đồng, tương đương 143,18% số tài sản thất thoát được xác định cần thu hồi, cao hơn mức 87,38% của cùng kỳ năm 2025.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, năm 2026, tỉnh tổ chức 12 cuộc thanh tra tại 23 đơn vị. Qua 3 cuộc thanh tra, cơ quan chức năng ban hành kết luận tại 5 cơ quan, đơn vị về thực hiện quy định công khai, minh bạch, chưa phát hiện vi phạm trong nội dung này. Tuy nhiên, qua thanh tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, cơ quan chức năng phát hiện 12 đơn vị có vi phạm, với số tiền phải thu hồi hơn 5,23 tỷ đồng; trong đó đã thu hồi hơn 4,758 tỷ đồng. Kết quả này góp phần phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được chú trọng, nhất là trong quản lý ngân sách, tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm, tài sản công và công tác cán bộ. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được quan tâm, trách nhiệm người đứng đầu từng bước được nâng cao.

UBND tỉnh nhận định, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương mới đã tác động nhất định đến hoạt động của một số cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính - ngân sách, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất và mua sắm công tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo hướng chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm ngay từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra nội bộ, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ.