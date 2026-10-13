Quảng Trị thu hút hơn 53.700 tỷ đồng vốn đầu tư trong 9 tháng năm nay

Du lịch là một trong những lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 66 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 53.700 tỷ đồng.

Trong số các dự án được chấp thuận, đáng chú ý có 12 dự án năng lượng với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng và Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối của Tập đoàn Sun Group, tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng. Đây là những dự án trọng điểm, gắn với định hướng phát triển năng lượng và du lịch thành các trụ cột kinh tế của tỉnh.

Dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối với định hướng phát triển quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, có hệ thống lưu trú tiêu chuẩn từ 3-5 sao và 5 tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi với đỉnh núi U Bò.

Dự kiến khi hoàn thành dự án phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm. Tỉnh Quảng Trị đang tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, phấn đấu khởi công dự án vào ngày 30/10 này.

Cùng với thu hút các nhà đầu tư lớn, khu vực doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị cũng tiếp tục được mở rộng. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có hơn 1.100 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng. Đến nay, Quảng Trị có hơn 10.600 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký đạt gần 210.000 tỷ đồng.

Để hỗ trợ nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế “luồng xanh” nhằm rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục đầu tư, giảm chi phí cho doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhanh thủ tục thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, không để vướng mắc làm chậm tiến độ dự án, công trình.

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án, khai thác hiệu quả các nguồn lực ở địa phương.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị xác định năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh là bốn trụ cột phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Việc thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển được tỉnh Quảng Trị kỳ vọng sẽ góp phần khai thác lợi thế địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh./.