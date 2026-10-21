Quảng Trị thu hút dòng vốn cho tăng trưởng xanh

Dòng vốn xanh tiếp sức cho chuyển dịch kinh tế

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 4 trụ cột phát triển gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh. Trong đó, công nghiệp năng lượng được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Theo Sở Công Thương Quảng Trị, quy hoạch điện VIII điều chỉnh xác định tổng công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đạt trên 12.963 MW, trong đó điện gió chiếm khoảng 4.614 MW. Sự phát triển của các dự án năng lượng tái tạo đã kéo theo nhu cầu vốn đầu tư trung và dài hạn khá lớn. Trong bối cảnh đó, nguồn vốn tín dụng ngân hàng ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, góp phần hiện thực hóa các dự án và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 8, đến ngày 31/8/2026, trên địa bàn Quảng Trị có 13 chi nhánh ngân hàng phát sinh dư nợ tín dụng xanh, với tổng dư nợ đạt hơn 5.647 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ trung và dài hạn chiếm 97,55%, cho thấy dòng vốn xanh chủ yếu phục vụ các dự án đầu tư có thời gian thu hồi vốn dài. Trong cơ cấu tín dụng xanh, năng lượng tái tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Riêng dư nợ cho vay điện gió đạt hơn 4.840 tỷ đồng, điện mặt trời gần 319 tỷ đồng và thủy điện gần 296 tỷ đồng. Tổng dư nợ của ba lĩnh vực này chiếm 96,61% dư nợ tín dụng xanh trên địa bàn.

Theo đại diện NHNN Chi nhánh Khu vực 8, không chỉ tập trung vào lĩnh vực năng lượng, tín dụng xanh đã bước đầu mở rộng sang những ngành kinh tế khác. Trong đó, dư nợ giao thông xanh đạt hơn 94 tỷ đồng, nông nghiệp công nghệ cao hơn 61 tỷ đồng và hạ tầng kỹ thuật môi trường, thoát nước đạt 11,8 tỷ đồng… Đáng chú ý, 99,95% dư nợ tín dụng xanh thuộc nhóm 1, phản ánh chất lượng tín dụng nhìn chung được kiểm soát tốt. Đây là cơ sở quan trọng để các tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng cho vay đối với những dự án đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế và môi trường.

Tuy nhiên, cơ cấu dư nợ cũng cho thấy tín dụng xanh tại Quảng Trị vẫn tập trung chủ yếu vào một số dự án năng lượng quy mô lớn. Trong khi đó, những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như nông nghiệp xanh, xử lý chất thải, kinh tế tuần hoàn và giao thông phát thải thấp vẫn còn dư địa phát triển đáng kể.

Dòng vốn ngân hàng đã và đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh ở Quảng Trị

Đưa vốn xanh đến gần doanh nghiệp

Thực tế, nhu cầu vốn phục vụ chuyển đổi xanh tại Quảng Trị không chỉ đến từ các dự án năng lượng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều mô hình sản xuất thân thiện với môi trường đang được triển khai, mở ra cơ hội để các tổ chức tín dụng đa dạng hóa danh mục cho vay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, toàn tỉnh có gần 10.000 ha lúa áp dụng quy trình tưới khô xen ướt, góp phần tiết kiệm nước và giảm phát thải khí mê-tan. Bên cạnh đó, gần 1.500 ha cây trồng được chứng nhận hữu cơ, hơn 20.700 ha sản xuất theo chuỗi liên kết và trên 417 cơ sở ứng dụng công nghệ cao.

Những kết quả này cho thấy tiềm năng phát triển tín dụng xanh trong nông nghiệp còn khá lớn, nhất là đối với các mô hình sản xuất giảm phát thải, nông nghiệp tuần hoàn, chế biến nông sản và liên kết chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để chuyển tiềm năng thành dư nợ thực tế, doanh nghiệp và hợp tác xã cần đáp ứng các điều kiện về phương án sản xuất, năng lực tài chính và khả năng trả nợ.

Mới đây, NHNN Chi nhánh Khu vực 8 đã tổ chức buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các tổ chức tín dụng cùng những đơn vị liên quan nhằm trao đổi về định hướng tín dụng xanh, tín dụng ưu đãi và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn… Hoạt động này cũng nhằm chuẩn bị cho Diễn đàn đa bên về Xúc tiến đầu tư xanh và Phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2028, dự kiến tổ chức trong tháng 11/2026, với chủ đề “Kết nối tài chính xanh, thúc đẩy cơ hội đầu tư bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng tại Quảng Trị”.

Tại buổi làm việc, NHNN Khu vực 8 định hướng các tổ chức tín dụng tiếp tục quan tâm đáp ứng nhu cầu vốn đối với những dự án có hiệu quả, bảo đảm khả năng trả nợ và đáp ứng tiêu chí môi trường. Đồng thời, khuyến khích mở rộng tín dụng sang nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp, dược liệu, sản phẩm OCOP, xử lý chất thải, cấp nước sạch, công trình xanh và các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một vấn đề được đặt ra là không ít doanh nghiệp, hợp tác xã còn gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án tài chính và chứng minh hiệu quả môi trường của dự án. Trong khi đó, nguồn vốn tài trợ tín dụng xanh hiện vẫn chủ yếu dựa vào nguồn huy động thương mại của các ngân hàng. Khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi quốc tế và các công cụ tài chính xanh còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số dự án điện mặt trời quy mô nhỏ phát sinh khó khăn liên quan đến cơ chế giá điện, khả năng đấu nối và năng lực tài chính của chủ đầu tư. Điều này, đòi hỏi các ngân hàng phải tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm soát rủi ro và giám sát dòng tiền trong quá trình cấp tín dụng.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn trên, việc tăng cường kết nối giữa chính quyền, cơ quan quản lý, ngân hàng và doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng. Trong đó, địa phương cần xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư xanh, hỗ trợ giải quyết vướng mắc về quy hoạch, đất đai và thủ tục môi trường, tạo điều kiện để dự án đáp ứng yêu cầu tiếp cận vốn.

Theo định hướng của NHNN Chi nhánh Khu vực 8, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy cơ chế kết nối dự án - ngân hàng - nguồn vốn xanh, qua đó nâng cao khả năng hấp thụ vốn và mở rộng tín dụng xanh trên địa bàn… Từ thực tiễn Quảng Trị có thể thấy, phát triển tín dụng xanh không đơn thuần là gia tăng dư nợ cho vay những dự án thân thiện với môi trường, mà còn là quá trình định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực tạo giá trị bền vững. Khi những khó khăn về cơ chế, hồ sơ dự án và khả năng tiếp cận vốn từng bước được tháo gỡ, tín dụng xanh sẽ có thêm điều kiện phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh của địa phương.