Quảng Trị thu hồi 36.000m² đất dự án Nhà máy Bia Hà Nội – Quảng Trị

Theo quyết định, diện tích đất thu hồi thuộc khu đất doanh nghiệp được UBND tỉnh Quảng Trị cho thuê theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 8/10/2007 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 587159 cùng ngày. Khu đất được sử dụng để thực hiện dự án Nhà máy Bia Hà Nội – Quảng Trị.

Về lý do thu hồi, UBND tỉnh cho biết, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Trị được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, đến ngày 18/10/2019 theo Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 18/10/2017. Tuy nhiên, hết thời hạn gia hạn, doanh nghiệp vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục trên đất để đưa giai đoạn 2 của dự án vào hoạt động.

Nhà máy Bia Hà Nội – Quảng Trị tại Khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị.

Việc chậm triển khai không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Do đó, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Đáng chú ý, trước khi UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Trị đã có văn bản đề nghị thu hồi đất, tự nguyện trả lại diện tích đất nêu trên.

Tại quyết định, UBND tỉnh Quảng Trị giao 36.000 m² đất thu hồi cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý, đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định phải bàn giao đất trên thực địa cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Trường hợp không thực hiện bàn giao đúng thời hạn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với UBND xã Gio Linh và các đơn vị liên quan lập biên bản ghi nhận hiện trạng khu đất thu hồi để thực hiện trách nhiệm quản lý theo quy định.

Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Trị cũng có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời lập hồ sơ gửi Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được giao thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và quản lý diện tích đất đã thu hồi. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện quyết định.

Dự án Nhà máy Bia Hà Nội – Quảng Trị do Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Trị, đơn vị thuộc Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Quán Ngang.

Ở giai đoạn 1, dự án có tổng vốn đầu tư gần 285 tỷ đồng, hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 12/2014, với công suất thiết kế khoảng 25 triệu lít bia/năm.