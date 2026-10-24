Quảng Trị: Thu giữ 36 tấn đường kính nhập lậu, xử phạt 304 triệu đồng

Ngày 24/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong hai ngày 19 và 21/10, đơn vị phát hiện hai trường hợp kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thu giữ 2,1 tấn đường kính trắng.

Tang vật là đường kính do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ chờ xử lý.

Hai người bị lập biên bản là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1978, trú phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) và ông Trần Minh Thỏa (SN 1994, trú xã Quỳnh Sơn, Nghệ An).

Tang vật trong hai vụ việc gồm 42 bao đường kính trắng, tổng trọng lượng 2,1 tấn; trị giá ước tính 23,6 triệu đồng. Các vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Nhiều phương tiện tham gia vận chuyển đường kính trắng nhập lậu trên biên giới.

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, từ tháng 7/2026 đến nay, đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 33 vụ với 33 đối tượng, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính nhập lậu.

Trong đó, 27 vụ với 27 đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền 304 triệu đồng; 6 vụ còn lại đang được điều tra, xác minh để xử lý.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực biên giới.