Sáng 24/11, tại xã Quảng Ninh (Quảng Trị) đã diễn ra Lễ thông xe kỹ thuật công trình Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Vũ Khiêm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các đại biểu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương và đông đảo người dân.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là dự án thành phần 2 thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2409/QĐ-UBND, ngày 6/9/2022, khởi công ngày 8/1/2023. Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 1.325 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khánh Trinh

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Khánh Trinh

Lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 diễn ra ngày 24/11/2026, cũng là Ngày Văn hóa Việt Nam và ngày khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và khát vọng phát triển của tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của chủ đầu tư, các cơ quan, địa phương liên quan cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, thi công “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt gửi lời cảm ơn trân trọng tới các hộ dân trong vùng dự án đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng, góp phần quan trọng vào quá trình triển khai công trình. Sự ủng hộ và chia sẻ của người dân là cơ sở để tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cầu Nhật Lệ 3 đóng vai trò quan trọng trong kết nối và mở rộng không gian phát triển. Khi đưa vào khai thác, cây cầu sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu, tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Nhật Lệ, tạo thêm trục giao thông quan trọng kết nối Quốc lộ 1 với đường Võ Nguyên Giáp và tuyến đường ven biển. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển các khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ, du lịch và các hoạt động kinh tế gắn với không gian biển.

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị Nguyễn Xuân Đạt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khánh Trinh

Đặc biệt, trong bối cảnh Quảng Trị đang định hình chiến lược phát triển mới, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu và Hành lang kinh tế Đông - Tây, vai trò của cầu Nhật Lệ 3 càng trở nên rõ nét.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 29/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hướng tỉnh cần tái định vị không gian phát triển với chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”. Định hướng này đặt ra yêu cầu phải phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương tặng quà cho các hộ dân bàn giao mặt bằng. Ảnh: Khánh Trinh

Trong tổng thể định hướng đó, cầu Nhật Lệ 3 là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối không gian kinh tế ven biển của tỉnh. Công trình góp phần tạo sự liên thông giữa các trục giao thông đô thị với tuyến đường ven biển, nâng cao năng lực kết nối từ khu vực nội đô ra không gian biển.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng, thông xe kỹ thuật công trình Cầu Nhật Lệ 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng. Ảnh: Khánh Trinh

Cầu Nhật Lệ 3 có tổng chiều dài 561,4m, gồm cầu chính và cầu dẫn. Ảnh: Khánh Trinh

Phương tiện lưu thông trên Cầu Nhật lệ 3 sau buổi lễ. Ảnh: Khánh Trinh

Tuyến có tổng chiều dài hơn 2,8km, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới, vận tốc thiết kế 60km/h. Cầu Nhật Lệ 3 có tổng chiều dài 561,4m, gồm cầu chính và cầu dẫn, mặt ngang rộng 23,5m, 4 làn xe. Kết cấu cầu chính là hệ vòm thép với 2 mặt phẳng vòm kết hợp hệ dây cáp treo và dầm liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Phương án kiến trúc cầu mang tên “Thiên nhiên hùng vĩ”.