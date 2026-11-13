Quảng Trị: Thông tuyến điểm sạt lở gần 3.000m3 đất đá trên QL15D lên cửa khẩu La Lay

Chiều 13/11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, điểm sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km 9+400 quốc lộ 15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay đã cơ bản được khắc phục, thông tuyến một làn xe.

Video: Cận cảnh thông tuyến điểm sạt lở gần 3.000m3 đất đá gây ách tắc giao thông trên QL15D lên cửa khẩu La Lay

Với sự phối hợp tích cực, khẩn trương của các đơn vị, điểm đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km 9+400 quốc lộ 15D đã cơ bản được hót dọn và thông xe một làn, đảm bảo giao thông bước 1 vào khoảng 12h30 cùng ngày.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khoảng 6h sáng 13/11, tại đoạn Km 9+400 quốc lộ 15D từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) xảy ra sạt lở với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông.

Tại đây, đất đá sạt lở từ phía ta luy dương sụt trượt xuống vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường, rãnh thoát nước với chiều dài khoảng 60m, chiều cao trung bình khoảng 6m, với khối lượng sơ bộ ước tính khoảng gần 3.000m³, trong đó có rất nhiều tảng đá lớn.

Sau khi sự cố xảy sạt lở trên xảy ra, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đạo đơn vị quản lý đường bộ, các phòng ban liên quan có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục.

Trung tâm Quản lý Bảo trì giao thông và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến, Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Quảng Trị tập trung nhân lực, thiết bị khẩn trương xử lý, hót dọn đất đá, đảm bảo giao thông.

Các đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Lay Lay, công an xã, biên phòng và Trạm CSGT Đakarông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) thực hiện công tác đảm bảo giao thông, khẩn trương xử lý, hót dọn đất đá để sớm thông tuyến.

Đến khoảng 12h30 trưa 13/11, điểm sạt lở đã được thông xe một vệt, đảm bảo giao thông bước 1.

Tính đến 15h ngày 13/11, đã khắc phục 1.800m3 đất đá tràn lấp mặt đường.

Hiện, công tác khắc phục khối lượng đất đá còn lại tại vị trí sạt lở trên khoảng 1.100m, đơn vị quản lý đang tiếp tục bố trí nhân lực, thiết bị tiếp tục khắc phục các bước tiếp theo và dự kiến hoàn thành trong ngày 14/11.