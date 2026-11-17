Chiều 17/11, tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi gặp gỡ, thông tin về Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”.

Thông tin tại buổi gặp gỡ, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 sẽ diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị và ven sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị) trong ngày 27/11 và tại phía Nam cầu Hiền Lương (xã Bến Hải) từ ngày 28 - 29/11.

Tỉnh Quảng Trị thông tin về Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026.

Quang cảnh buổi gặp gỡ, thông tin về Lễ hội kinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026.

Lễ hội do UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Công ty Chiến Thắng Sài Gòn tổ chức, thực hiện cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà tài trợ và đối tác trong nước, quốc tế.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 sẽ mang đến không gian lễ hội rực rỡ sắc màu với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu- đại diện cho 34 địa phương mới sáp nhập, tạo nên bức tranh đặc sắc, ngoạn mục trên bầu trời Quảng Trị.

Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên và những công trình, địa danh đặc trưng của Quảng Trị từ trên cao; khám phá hoạt động trình diễn, giao lưu cùng các phi công và đội ngũ chuyên môn kỹ thuật.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m2 tại Thành cổ Quảng Trị, kết hợp cùng màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao từ 50m xung quanh đại kỳ.

Bên cạnh đó, chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng hàng đêm và không gian trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc sẽ mang đến bầu không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của mọi lứa tuổi.

Khinh khí cầu.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 là dịp quảng bá hình ảnh một Quảng Trị giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, sở hữu tiềm năng du lịch phong phú, thân thiện, năng động và hội nhập; đồng thời tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, kích cầu du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

Thông qua sự kiện này, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo một sản phẩm du lịch mới mẻ, mang tính khác biệt cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và độ nhận diện thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia.

Lễ hội được định hướng là giải pháp trọng điểm để thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng doanh thu cho hệ thống doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, thương mại; đồng thời, đây cũng là cầu nối hiệu quả giúp các doanh nghiệp đồng hành quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Về lâu dài, sự kiện đặt mục tiêu từng bước xây dựng một thương hiệu lễ hội cùng sản phẩm du lịch khinh khí cầu mang tầm cỡ quốc tế thường niên tại Quảng Trị.