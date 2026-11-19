Quang cảnh kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: HG)

Theo nghị quyết, có một dự án trọng điểm, liên vùng đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược kết nối hai hành lang kinh tế bắc-nam và đông-tây của tỉnh Quảng Trị (bao gồm 5 dự án thành phần) dự kiến tổng mức đầu tư 11.262 tỷ đồng, dự kiến kế hoạch trung hạn ngân sách Trung ương 2026-2030 là 8.054 tỷ đồng.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh tây có tổng mức đầu tư dự kiến 6.226 tỷ đồng, nhu cầu vốn ngân sách Trung ương 3.018 tỷ đồng. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh tây đến cửa khẩu quốc tế La Lay có tổng mức đầu tư dự kiến 1.485 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh nhánh đông đoạn Phong Nha-Bùng có tổng mức đầu tư dự kiến 800 tỷ đồng. Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 562, kết nối trung tâm du lịch Phong Nha với khu di tích lịch sử Đường 20 Quyết Thắng, có tổng mức đầu tư dự kiến 1.901 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường du lịch Trương Pháp có tổng mức đầu tư dự kiến 850 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Trị sẽ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 562, kết nối trung tâm du lịch Phong Nha với khu di tích lịch sử Đường 20 Quyết Thắng (Ảnh: HG)

Cũng tại nghị quyết nói trên, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án theo ngành, lĩnh vực và ODA, với mức vốn ngân sách Trung ương dự kiến 6.519 tỷ đồng. Đây là số vốn được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại Văn bản số 871/TTg-KTTH ngày 24/7, trong đó vốn trong nước là 5.567 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 951 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát danh mục dự án, xác định thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình giao thông có tính kết nối; đồng thời phối hợp các bộ, ngành Trung ương để cân đối nguồn vốn, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo quy định, tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.