Quảng Trị thí điểm hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã

Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Theo báo cáo của ngành chức năng, sau sáp nhập tỉnh, nhân lực chuyển đổi số cấp xã ở Quảng Trị chủ yếu kiêm nhiệm, trình độ chưa đồng đều. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, hơn 50% số máy tính tại cấp xã chưa đạt cấu hình kỹ thuật tối thiểu. Hiện, 69/78 xã, phường, đặc khu trong tỉnh có nhu cầu hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến ngày 14/10, mới đạt 29,95% kế hoạch năm 2026.

Trước tình hình đó, cùng với chỉ đạo nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chọn 30 địa phương để triển khai thí điểm hỗ trợ nhân lực về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trong đó ưu tiên địa bàn khó khăn, thiếu nhân lực.

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp Viettel, VNPT và MobiFone, mỗi doanh nghiệp cử 30 nhân viên có chuyên môn để tăng cường về cơ sở thí điểm hỗ trợ các xã chuyển đổi số. Các doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà phải chủ động đề xuất những giải pháp công nghệ phù hợp, trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương, từ quản lý đất đai, phát triển nông nghiệp thông minh đến thương mại điện tử và hỗ trợ người dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu người đứng đầu chính quyền cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo lực lượng được tăng cường về cơ sở, xác định rõ nhu cầu, nhiệm vụ đặt hàng với doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Đồng thời, cần phát huy nguồn nhân lực tại chỗ, huy động các lực lượng phù hợp tham gia hỗ trợ chuyển đổi số.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, các cơ quan chức năng đánh giá cụ thể hiệu quả và chi phí, nghiên cứu phương án tổ chức, thuê dịch vụ công nghệ phù hợp, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Cùng với đó, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 917 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 9.500 thành viên chủ yếu là cán bộ trẻ kiêm nhiệm và trang thiết bị hỗ trợ còn hạn chế. Vì thế, các địa phương kiến nghị tỉnh tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở và các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.