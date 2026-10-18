Quảng Trị: Thí điểm đưa tiếng Lào thành ngoại ngữ thứ hai trong trường học vùng biên

Theo đó, từ năm học 2027-2028, tỉnh Quảng Trị sẽ xây dựng môi trường học tập tiếng Lào tại 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã: Dân Hóa, Thượng Trạch, Hướng Phùng, Đakrông. Các trường từng bước xây dựng môi trường sử dụng tiếng Lào cho học sinh thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa phù hợp để tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của đất nước và con người Lào, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng triển khai dạy học tiếng Lào trong giai đoạn 2026-2031 (có thể bắt đầu từ năm học 2027-2028).

Hội đàm thường niên công tác biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt, Sả-lạ-văn, nước CHDCND Lào.

Riêng đối với các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa, Đakrông, tỉnh sẽ triển khai thí điểm dạy học môn ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Lào từ năm học 2027-2028 đối với học sinh lớp 6 (mỗi trường 2 lớp); năm học 2028-2029 triển khai dạy học thí điểm đối với học sinh lớp 7 và triển khai dạy đại trà đối với học sinh lớp 6 của hai trường.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị và tỉnh Khăm Muộn khánh thành và bàn giao các công trình: “Ánh sáng vùng biên”; "Cổng chào vùng biên", cụm loa "Truyền thanh bản xa".

Từ năm học 2029-2030 và 2030-2031, tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai dạy học thí điểm đối với học sinh lớp 8, lớp 9 và triển khai dạy đại trà đối với học sinh lớp 7, lớp 8 của hai trường. Năm học 2031-2032, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm làm căn cứ để triển khai đại trà trong những năm tiếp theo.

Cán bộ y tế tỉnh Quảng Trị thăm khám cho bà con người Lào ở vùng biên giới.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc các xã: Đakrông, Dân Hóa chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học thí điểm môn ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Lào theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời yêu cầu UBND các xã: Dân Hóa, Thượng Trạch, Hướng Phùng, Đakrông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông nội trú trên địa bàn tổ chức thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và cộng đồng.

Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông vùng biên Quảng Trị (ảnh Tiến Nhất).

Bên cạnh việc dạy tiếng Lào cho học sinh, Quảng Trị đang xây dựng môi trường học tập, giao lưu văn hóa và tìm hiểu phong tục tập quán của nước bạn Lào tại 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã Dân Hóa, Thượng Trạch, Hướng Phùng và Đakrông, bắt đầu từ năm học 2026 - 2027.

Các trường sẽ phối hợp với các đồn biên phòng và địa phương tổ chức hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa; xây dựng mô hình "Trường học kết nghĩa và Giao lưu biên giới" với các trường tương đương tại các tỉnh giáp biên của Lào.

Tỉnh Quảng Trị và các tỉnh biên giới nước bạn Lào luôn kết nghĩa, phối hợp để bảo đảm tốt an ninh biên giới và hỗ trợ người dân vùng biên,

Để đảm bảo việc dạy và học tiếng Lào hiệu quả, tỉnh Quảng Trị đang rà soát đội ngũ giáo viên hiện có, đào tạo và bồi dưỡng những người có năng lực tiếng Lào, người Lào có trình độ chuyên môn phù hợp và lưu học sinh Lào đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học tại Việt Nam. Cán bộ các đồn biên phòng, lưu học sinh Lào và những người biết tiếng Lào cũng có thể được huy động hỗ trợ học sinh thực hành giao tiếp, trải nghiệm ngôn ngữ và giao lưu văn hóa.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra trường học ở các xã biên giới sát với nước bạn Lào.

Việc tỉnh Quảng Trị triển khai thí điểm dạy và học môn ngoại ngữ tiếng Lào tại một số cơ sở giáo dục phổ thông thuộc các xã biên giới tiếp giáp Lào để đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ của học sinh,đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào.