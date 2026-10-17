Quảng Trị thí điểm đưa tiếng Lào thành ngoại ngữ thứ 2 từ năm học 2027-2028

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông sẽ triển khai thí điểm dạy học môn Ngoại ngữ 2 tiếng Lào từ năm học 2027-2028 đối với học sinh lớp 6 - Ảnh: N.L.M

Cụ thể, từ năm học 2026-2027, tỉnh sẽ xây dựng môi trường học tập tiếng Lào tại 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã: Dân Hóa, Thượng Trạch, Hướng Phùng, Đakrông. Các trường từng bước xây dựng môi trường sử dụng tiếng Lào cho học sinh thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa phù hợp để tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của đất nước và con người Lào, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng triển khai dạy học tiếng Lào trong giai đoạn 2026-2031 (có thể bắt đầu từ năm học 2027-2028).

Riêng đối với các Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa, Đakrông, tỉnh sẽ triển khai thí điểm dạy học môn Ngoại ngữ 2 tiếng Lào từ năm học 2027-2028 đối với học sinh lớp 6 với số lượng 4 lớp (mỗi trường 2 lớp); năm học 2028-2029 triển khai dạy học thí điểm đối với học sinh lớp 7 và triển khai dạy đại trà đối với học sinh lớp 6 của hai trường.

Từ năm học 2029-2030 và 2030-2031, triển khai dạy học thí điểm đối với học sinh lớp 8, lớp 9 và triển khai dạy đại trà đối với học sinh lớp 7, lớp 8 của hai trường. Năm học 2031-2032, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm làm căn cứ để triển khai đại trà trong những năm tiếp theo.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc các xã: Đakrông, Dân Hóa chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học thí điểm môn Ngoại ngữ 2 tiếng Lào theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời yêu cầu UBND các xã: Dân Hóa, Thượng Trạch, Hướng Phùng, Đakrông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông nội trú trên địa bàn tổ chức thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và cộng đồng.