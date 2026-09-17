Quảng Trị: Thi công hạng mục thay gối cầu Gianh cũ, phương tiện lưu thông thế nào?

Ngày 17/9, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Khu Quản lý đường bộ II) cho biết, sẽ tổ chức phân luồng phương tiện khi thực hiện thi công thay gối cầu Gianh (cầu cũ) tại Km 625+500 trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Cầu Gianh cũ (bên phải) và cầu Gianh mới trên QL1 qua tỉnh Quảng Trị nhìn từ trên cao theo hướng Nam - Bắc.

Hạng mục thi công thay gối cầu Gianh (cầu cũ), thuộc dự án Sửa chữa các cầu Gianh, Lý Hòa, Ba Dốc, Ba Cửa; Sửa chữa thang kiểm tra các cầu Roòn, Chánh Hòa, cầu Dài, cầu Huyện trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Thời gian thi công từ ngày 3/9 - 25/10. Thời gian chuẩn bị, lắp đặt hệ thống chóp nón, cấm cầu, ngăn đường lần 1 từ 7h - 10h ngày 19/9.

Trong thời gian thi công bình thường sẽ duy trì giao thông theo phương án đã được chấp thuận, chỉ cấm cầu Gianh cũ trong thời gian phục vụ kích, hạ dầm và các công việc có yêu cầu kiểm soát an toàn đặc biệt.

Khi cấm cầu Gianh cũ phía trái tuyến, sẽ tổ chức phương tiện lưu thông hai chiều qua cầu Gianh mới phía phải tuyến.

Trong thời gian thi công kích, hạ dầm để thay gối cầu Gianh cũ, các phương tiện sẽ được phân luồng giao thông hai chiều qua cầu Gianh mới…

Cụ thể, đối với hướng Bắc - Nam, phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 theo hai làn xe, khi đến khu vực ngã ba đường vào Khu di tích Bến phà Gianh giao với quốc lộ 1 tại điểm mở từ Km 625+320 - Km 625+110 (đoạn mở dài 80m) sẽ được biển báo và lực lượng điều tiết hướng dẫn thu hẹp còn một làn, đi vào làn bên phải của cầu Gianh mới. Sau khi qua cầu, phương tiện nhập lại quốc lộ 1 và tiếp tục lưu thông theo hướng Nam.

Đối với hướng Nam - Bắc, phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 theo hai làn xe, khi đến khu vực ngã tư giữa ĐT2B với quốc lộ 1 tại điểm mở từ Km 626+735 - Km 626+815, đoạn mở dài 80m sẽ được biển báo và lực lượng điều tiết hướng dẫn thu hẹp còn một làn, đi vào làn bên trái của cầu Gianh mới.

Sau khi qua cầu, phương tiện nhập lại quốc lộ 1 tại khu vực ngã ba đường vào Khu di tích Bến phà Gianh và tiếp tục lưu thông theo hướng Bắc.

Tại các vị trí chuyển làn, nhà thầu bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, chóp nón, thiết bị phản quang, đèn cảnh báo và lực lượng điều tiết để hạn chế xung đột giao thông.

Trong thời gian thi công, xe thô sơ, xe gắn máy đi trên cầu Gianh cũ bình thường.

Phân luồng từ xa Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ tổ chức hướng dẫn, cảnh báo và phân luồng từ xa để người điều khiển phương tiện nhận biết, chủ động lựa chọn lộ trình, giảm lưu lượng qua khu vực thi công hạng mục thay gối cầu Gianh cũ. Theo đó, với hướng Bắc - Nam, tại nút giao quốc lộ 1 Km 621+100 với quốc lộ 12A Km 0+00, hướng dẫn phương tiện rẽ phải đi theo quốc lộ 12A để nhập vào đường bộ cao tốc CT01 và tiếp tục đi về phía Nam. Còn với hướng Nam - Bắc, tại nút giao quốc lộ 1 Km 645+730 với ĐT561, hướng dẫn phương tiện rẽ trái đi theo hướng đường bộ cao tốc CT01 hoặc đường Hồ Chí Minh để đi ra phía Bắc.