Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham gia lễ khởi công xây nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Sơn

Nỗi lo nhà tạm ở Trường Sơn

Ở Trường Sơn, những trường hợp được xã đề nghị hỗ trợ xây nhà có chung một khó khăn. Nhà tạm đã xuống cấp, trong khi thu nhập của gia đình chưa đủ để làm nhà mới. Đó cũng là điều ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn đề cập khi nói về những hộ đang cần được giúp đỡ, như gia đình anh Hồ Văn Khỏe ở bản Ploang - Rìn Rìn và bà Hồ Thị Xi Đa ở bản Trung Sơn.

Căn nhà tạm của anh Khỏe đã hư hỏng. Theo hồ sơ của xã, thu nhập bình quân của cả gia đình khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Với khoản thu nhập ấy, gia đình anh chưa thể tự lo tiền xây nhà.

Còn hộ bà Xi Đa từng có tên trong danh sách được phê duyệt hỗ trợ nhà ở năm 2023. Lúc đó, gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa nhận được hỗ trợ. Đợt này, xã tiếp tục đề nghị xây nhà cho bà.

Đại tá Trịnh Thanh Bình mong muốn sự chia sẻ của các mạnh thường quân sẽ giúp đời sống bà con vùng biên giới vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống

Ông Hà gửi lời cảm ơn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã dành kinh phí hỗ trợ và lực lượng biên phòng trực tiếp tổ chức thực hiện. Ông mong những hộ như gia đình anh Khỏe, bà Xi Đa sớm có căn nhà chắc chắn để ổn định cuộc sống.

Lo từng phần việc để công trình kịp hoàn thành trước Tết

Tại lễ khởi công, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt và hạ tầng thiếu đồng bộ khiến đời sống của một bộ phận người dân vùng biên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn.

“Lực lượng Biên phòng quyết tâm hoàn thành toàn bộ các công trình trước ngày 22.1.2027, để bà con kịp đón Xuân Đinh Mùi 2027 trong những ngôi nhà mới, những bản làng sáng hơn, khang trang hơn”.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng tỉnh Quảng Trị

Với bà con, giếng nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, đèn chiếu sáng giúp việc đi lại sau khi trời tối an toàn hơn. Những hạng mục được bổ sung tại trường học phục vụ trực tiếp việc dạy và học.

Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao tổ chức thực hiện các công trình. Đại tá Trịnh Thanh Bình đề nghị chính quyền ba xã phối hợp rà soát đối tượng thụ hưởng, xác định vị trí xây dựng và chuẩn bị mặt bằng.

Các đơn vị thi công phải tính trước những khó khăn về địa hình, thời tiết và vận chuyển vật tư để bố trí nhân lực, phương tiện phù hợp, bảo đảm an toàn lao động.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho bà con là người đồng bào dân tộc Vân Kiều có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường Sơn

Cùng với việc kiểm tra chất lượng, giám sát tiến độ và công khai kinh phí, các đơn vị biên phòng được đề nghị huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện trực tiếp tham gia thi công. Phần kinh phí tiết kiệm được sẽ dành để xây thêm công trình phục vụ bà con, nhất là các hạng mục chiếu sáng ở vùng biên.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam hỗ trợ 12,093 tỉ đồng để xây dựng 48 căn nhà, 13 giếng nước sạch, 10 công trình chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và các công trình phục vụ dạy, học tại Trường Sơn, Kim Ngân và Lao Bảo.