Quảng Trị tham vấn chuyên gia, định hướng phát triển ngành Y tế

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: H.L

Phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau khi hợp nhất hai tỉnh, dù còn nhiều khó khăn, tỉnh vẫn xác định y tế là lĩnh vực được quan tâm ưu tiên, bởi gắn trực tiếp với sức khỏe, đời sống và chất lượng sống của Nhân dân.

Đồng chí bày tỏ mong muốn, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cùng các chuyên gia sẽ có những tư vấn về chính sách, chuyên môn và định hướng cho lãnh đạo tỉnh, ngành Y tế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng hệ thống y tế địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo thực trạng hệ thống y tế tỉnh và nhu cầu phát triển trong thời gian tới - Ảnh: H.L

Theo Sở Y tế, Quảng Trị hiện có 26 cơ sở khám, chữa bệnh công lập và 77 trạm y tế xã, phường. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm phát triển ngành Y tế. Ngành đã duy trì các chỉ tiêu cơ bản, từng bước phát triển kỹ thuật chuyên môn; 100% bệnh viện trực thuộc sở đã công bố triển khai bệnh án điện tử.

Tuy nhiên, hệ thống y tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn: Thiếu bác sĩ, nhất là tại tuyến cơ sở và vùng khó khăn; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều bệnh viện gặp áp lực về tự chủ tài chính; năng lực điều trị chuyên sâu còn hạn chế. Đến năm 2030, tỉnh định hướng nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đạt cấp chuyên sâu; phát triển kỹ thuật cao, củng cố y tế cơ sở, thu hút và đào tạo nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới tài chính y tế…

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt nam-Cuba Đồng Hới phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề xuất tăng cường hỗ trợ đào tạo, chuyển giao triển khai các dịch vụ kỹ thuật đặc biệt cho các bệnh viện; xây dựng và mở rộng mạng lưới telehealth (khám, chữa bệnh từ xa); đồng thời tham vấn về định hướng phát triển ngành, mô hình quản lý bệnh viện và tự chủ tài chính hiệu quả cũng như cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao chỉ số hài lòng của người bệnh.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Trao đổi tại buổi làm việc, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ một số mô hình và kinh nghiệm hợp tác, hỗ trợ chuyên môn tại các địa phương, đồng thời đề xuất những định hướng phù hợp với thực tiễn của Quảng Trị. Theo đó, tỉnh nên chú trọng phát triển các bệnh viện khu vực trở thành hạt nhân, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở, tăng cường trang thiết bị và đưa các kỹ thuật phù hợp đến gần người dân.

Bên cạnh đó, cần quan tâm cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế; phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.L

Về phát triển nguồn nhân lực, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu khẳng định, Bệnh viện đại học Y Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở y tế trên địa bàn, với nhiều hình thức, như: Đào tạo tại chỗ, chuyển giao các kỹ thuật, tổ chức hội chẩn, đào tạo từ xa…

Đối với mục tiêu xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt cấp chuyên sâu, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, cần xác định rõ các chuyên ngành mũi nhọn để tập trung nguồn lực đầu tư. Nhấn mạnh đầu tư cho y tế cũng chính là đầu tư cho an sinh xã hội, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cho biết sẽ hỗ trợ tỉnh, đặc biệt là nỗ lực thúc đẩy để Trung tâm Tim mạch Quảng Trị sớm triển khai, phấn đấu vào cuối năm 2027.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu. Đồng thời đề nghị Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu triển khai mô hình lấy các bệnh viện khu vực làm hạt nhân; rà soát nhu cầu thực tế để đề xuất đầu tư máy móc, trang thiết bị phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, lập kế hoạch luân phiên, tăng cường bác sĩ tuyến trên hỗ trợ tuyến cơ sở; phân công mỗi bệnh viện hỗ trợ một số trạm y tế cụ thể và có đánh giá hiệu quả sau triển khai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với ý kiến của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu về định hướng phát triển y tế có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, cần lựa chọn một số lĩnh vực, chuyên ngành thế mạnh để tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước xây dựng uy tín cho các cơ sở y tế của tỉnh.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện đại học Y Hà Nội và các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: H.L

Liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện đại học Y Hà Nội và cá nhân PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu quan tâm, hỗ trợ; giao Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu đào tạo của các bệnh viện để phối hợp thực hiện.

Đối với cách thức triển khai các dịch vụ tăng thêm thu nhập, đề nghị các bệnh viện cần chủ động, linh hoạt hơn nữa; đồng thời cũng phải tự đổi mới phong cách phục vụ, chấn chỉnh các vấn đề như thái độ của nhân viên y tế, vệ sinh… góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn.