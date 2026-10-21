Quảng Trị:Tàu cá chìm gần cửa Roòn, 4 ngư dân tự bơi vào bờ

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn phối hợp với ngư dân địa phương ứng cứu tàu cá bị nạn

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn, khoảng 6 giờ ngày 21.10, tàu cá QB-38557-TS do ông Nguyễn Văn Viện (SN 1977) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, đang di chuyển vào cửa Roòn thì bị mắc cạn.

Nước tràn vào khiến tàu chìm tại vị trí cách cửa Roòn khoảng 200m về hướng Đông Nam. Khi phương tiện gặp nạn, cả 4 thuyền viên đã tự bơi vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn triển khai 5 cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ, ứng cứu phương tiện. Đến 8 giờ 05 phút cùng ngày, lực lượng tham gia ứng cứu đã kéo được tàu cá vào cửa Roòn.

Tàu QB-38557-TS dài 10,4m, công suất 24CV, do ông Nguyễn Văn Trinh (sinh năm 1977, trú tại xã Phú Trạch) làm chủ. Trước khi gặp nạn, tàu xuất bến lúc 15 giờ 30 phút ngày 20.10.