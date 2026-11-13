Quảng Trị: Tập đoàn TH nghiên cứu đầu tư tổ hợp bò sữa 50.000 con

Ngày 13/11, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty CP Tập đoàn TH (TH Group) ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao giữa TH Group và UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo định hướng hợp tác, trọng tâm trước mắt là nghiên cứu đầu tư tổ hợp chăn nuôi bò sữa quy mô lớn, khép kín, ứng dụng công nghệ cao, gắn với nhà máy sản xuất, chế biến sữa tại địa phương.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH cho biết, tập đoàn đang tập trung nghiên cứu dự án chăn nuôi bò sữa với quy mô khoảng 50.000 con, có thể nâng lên 70.000 con.

Bà Thái Hương đề nghị tỉnh Quảng Trị rà soát quỹ đất để bố trí cho dự án, đồng thời cam kết trong vòng một năm kể từ khi được giao đất sẽ hoàn thành việc hình thành trang trại và đưa đàn bò đầu tiên về địa phương.

Theo bà Hương, Quảng Trị có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Không chỉ dừng ở chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, TH Group còn đề xuất phát triển hệ sinh thái nông nghiệp đa ngành, gắn với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án phù hợp; TH Group chủ động cân đối nguồn lực, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật. Việc triển khai các dự án sẽ được thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự lễ ký kết.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đánh giá việc ký kết bản ghi nhớ là bước khởi đầu cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa địa phương và Tập đoàn TH Group. Qua khảo sát, hai bên đã xác định định hướng hình thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Trong đó, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng hình thành vùng chăn nuôi bò sữa quy mô lớn, gắn với nhà máy sản xuất, chế biến sữa ngay tại địa phương; phát triển vùng trồng cây dược liệu đa tầng, du lịch sinh thái và du lịch chữa lành.

Để thúc đẩy các nội dung hợp tác, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, đầu mối và thời hạn thực hiện cho từng sở, ngành, địa phương; phấn đấu khởi công dự án vào cuối quý I/2027.

Các thủ tục liên quan được yêu cầu đẩy nhanh theo tinh thần "luồng xanh 24 giờ", vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi, giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn TH đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, công nghệ cao trên địa bàn. Các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao tặng quà lưu niệm cho bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn và Ban lãnh đạo tập đoàn.