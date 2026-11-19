Ảnh minh họa: Bộ VHTTDL

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị gồm chương trình khai mạc và 14 hoạt động hưởng ứng. Lễ khai mạc diễn ra tối 24/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới, với chương trình nghệ thuật “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố và bắn pháo hoa tầm cao cũng góp phần tạo không khí sôi động cho sự kiện.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm được tổ chức tại các khu vực có cảnh quan đặc trưng. Ngày 25/11, du khách có thể tham gia chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV tại xã Nam Trạch, đồng thời thưởng thức chương trình âm nhạc với sự góp mặt của các ban nhạc Bức Tường và Microwave tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Ngày 26/11, sông Nhật Lệ trở thành địa điểm tổ chức trình diễn mô tô nước Jetski. Cũng từ ngày 26 - 30/11, hoạt động săn mây, thưởng thức cà phê tại khu vực điện gió Amacao và đồi Cu Vơ, mang đến cơ hội khám phá cảnh quan vùng núi phía Tây Quảng Trị. Điểm nhấn đáng chú ý là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, diễn ra từ ngày 27 - 30/11. Du khách có cơ hội trải nghiệm bay treo và bay tự do tại Quảng trường Giải phóng và khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị gồm chương trình khai mạc và 14 hoạt động hưởng ứng. Ảnh: Bộ VHTTDL

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm trên không, chương trình còn có lễ rước cung nghinh Phật, hoa đăng cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại bến hoa đăng Thạch Hãn vào tối 27/11, kết hợp trình diễn pháo hoa. Ngày 28/11, hành trình khám phá cung đường Phong Nha - Khe Sanh bằng mô tô sẽ đưa du khách qua nhiều địa danh như U Bò, Trường Sơn, Sa Mù, Hướng Phùng và Khe Sanh. Đây là hoạt động kết nối các không gian cảnh quan, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch khám phá.

Ngày 29/11, Lễ hội Yoga biển được tổ chức tại phường Đồng Hới cùng hoạt động thả chim bồ câu hòa bình tại khu vực Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ thuật, kỵ binh và quân nhạc cũng góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động. Tuần lễ khép lại ngày 30/11 với chương trình công bố sản phẩm du lịch mới, kích cầu du lịch năm 2027 và đêm chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I.

Việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị không chỉ tạo điểm nhấn cho hoạt động du lịch cuối năm mà còn hướng đến khai thác hiệu quả hơn tiềm năng văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên của địa phương. Đây cũng là hoạt động nằm trong định hướng tăng cường liên kết giữa văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ, từng bước xây dựng những sản phẩm đặc trưng, có khả năng kết nối thành các tour tuyến hấp dẫn. Sự kiện đồng thời góp phần chuẩn bị cho việc quảng bá, thu hút khách du lịch hướng tới Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Sự kiện đồng thời góp phần chuẩn bị cho việc quảng bá, thu hút khách du lịch hướng tới Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027. Ảnh: Bộ VHTTDL

Tại diễn đàn “Phát triển thị trường và định vị thương hiệu điểm đến du lịch Quảng Trị trong bối cảnh mới” vừa qua, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng sau sáp nhập, Quảng Trị hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, hang động và biển đảo. Đường bờ biển dài hơn 190km cùng hệ thống hang động kỳ vĩ tạo điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch. Tuy nhiên, hạ tầng, dịch vụ bổ trợ và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động quảng bá còn thiếu thống nhất, chưa làm rõ những nét riêng của điểm đến.

Theo số liệu nêu tại diễn đàn, năm 2025, toàn tỉnh đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 11.040 tỉ đồng. Ông Trương An Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, lưu ý tăng trưởng về lượng khách chưa đồng nghĩa với chất lượng tăng trưởng; lợi thế tài nguyên chưa đồng nghĩa với sức cạnh tranh. Có nhiều điểm đến cũng chưa có nghĩa là đã hình thành được một thương hiệu du lịch đủ mạnh.

Thực tế, cơ cấu khách của tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào thị trường nội địa. Khả năng thu hút khách quốc tế, nhất là nhóm có mức chi tiêu cao, còn hạn chế. Nhiều điểm đến hấp dẫn chưa được kết nối thành hành trình liên hoàn, thiếu sản phẩm và dịch vụ đủ sức giữ khách nhiều ngày, thúc đẩy chi tiêu. Du lịch còn phụ thuộc khá lớn vào mùa cao điểm, trong khi sản phẩm bốn mùa và trải nghiệm ít chịu tác động của thời tiết chưa phát triển tương xứng...

Ông Trương An Ninh nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ phát triển các điểm đến riêng lẻ sang xây dựng những hành trình có tính kết nối. Trong đó, doanh nghiệp và cộng đồng phải thực sự tham gia quá trình này. Chất lượng phục vụ, cách ứng xử và môi trường du lịch là những yếu tố quyết định uy tín điểm đến. Hoạt động quảng bá cần được thực hiện liên tục, có chủ đề, hướng tới từng thị trường, thay cho cách truyền thông chủ yếu theo sự kiện.

Quảng trị tập trung chuyển từ phát triển các điểm đến riêng lẻ sang xây dựng những hành trình có tính kết nối. Ảnh: Bộ VHTTDL

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với UBND TP.HCM và ký biên bản hợp tác phát triển du lịch với Saigontourist Group. Theo đó, hai bên thống nhất trục sản phẩm “Hòa bình - Ký ức - Di sản thiên nhiên - Biển” là một trong những định hướng trọng tâm, gắn với nhu cầu thị trường và hiệu quả khai thác.

Hai bên phối hợp mở rộng liên kết du lịch giữa Quảng Trị với TP.HCM, các địa phương miền trung và thị trường quốc tế, đặc biệt thông qua Hành lang kinh tế Đông - Tây; kết nối doanh nghiệp, làng nghề, ẩm thực và cộng đồng địa phương vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch.

Tương tự, UBND tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 với Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist). Trọng tâm là nghiên cứu xây dựng các tuyến, chương trình du lịch kết nối hệ thống di tích lịch sử - cách mạng, không gian văn hóa hòa bình, Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với các điểm du lịch biển, đảo, sinh thái và cộng đồng.

Địa phương và các doanh nghiệp sẽ phối hợp phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, đào tạo nhân lực và thúc đẩy các dự án du lịch. Ảnh: Bộ VHTTDL

Bên cạnh đó, Quảng Trị và Hanoitourist sẽ nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch đường hàng không, đường sắt và du lịch hội nghị, sự kiện (MICE)... Đáng chú ý, nội dung hợp tác với các doanh nghiệp còn tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ khách sạn, lữ hành, ẩm thực, tổ chức sự kiện, marketing số, chăm sóc khách hàng. Đồng thời nghiên cứu ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, kinh doanh du lịch, khuyến khích tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa và bảo vệ cảnh quan.

10 tháng năm 2026, Quảng Trị đón khoảng 9,79 triệu lượt khách, tăng 16,36% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 11.262 tỷ đồng. Tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027 là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế điểm đến.