Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: H.M)

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Quảng Trị đã triển khai nhiều phần việc, trong đó có việc rà soát, hoàn thiện thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu ADN tại 130 nghĩa trang liệt sĩ, với 22.864 mộ chưa xác định được danh tính; vượt tiến độ hơn 7 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: H.M)

Ở giai đoạn 1 của chiến dịch, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 261 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập 214 hài cốt, đạt 49,76% chỉ tiêu; Sư đoàn 968 quy tập 18 hài cốt, đạt 10,6%; Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập 29 hài cốt, đạt 17,06%.

Tuy nhiên, việc xác minh một số nguồn thông tin chậm. Kết quả quy tập chưa tương xứng với số lượng thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn.

Các di vật được phát hiện, cất bốc cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: H.M)

Bước sang giai đoạn 2, Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập ít nhất 509 hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 770 hài cốt trong toàn chiến dịch. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao tìm kiếm, quy tập ít nhất 216 hài cốt; Sư đoàn 968 ít nhất 152 hài cốt và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ít nhất 141 hài cốt.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, phối hợp Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Sở Tài chính và chính quyền các địa phương rà soát, xác minh thông tin, tổ chức lực lượng tìm kiếm tại thực địa. Các đơn vị quân đội được giao chỉ tiêu chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, bám sát địa bàn và phối hợp chặt chẽ với cơ sở.

An táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại địa bàn xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: H.M)

Chính quyền cấp xã có trách nhiệm rà soát, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; vận động người dân, nhất là những người từng tham gia chiến đấu hoặc biết thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, phối hợp lực lượng chức năng. Việc tiếp nhận, kiểm chứng và chuyển giao thông tin cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời để phục vụ xác định khu vực tìm kiếm.

Kiểm tra, khảo sát khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ tại xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Chiến dịch dự tính tổng kết vào tháng 7/2027. Với khối lượng công việc còn lớn, việc nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phát huy vai trò của nhân dân trong cung cấp thông tin sẽ có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ tìm kiếm, quy tập, đưa thêm hài cốt liệt sĩ về với quê hương.