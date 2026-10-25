Quảng Trị tăng tốc thi công, đưa tuyến đường ven biển về đích đúng hẹn

Các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện 1 km đường đầu cầu phía Đông, đưa cầu Nhật Lệ 3 vào sử dụng cuối tháng 10/2026. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Những ngày cuối tháng 10, trên công trường đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Trị, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa, các mũi thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tổ chức thi công liên tục, quyết tâm đưa công trình về đích theo kế hoạch năm 2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trong hai ngày 24 và 25/10, tại các xã Sen Ngư và Cam Hồng, công trường đường ven biển đang bước vào giai đoạn nước rút. Máy móc hoạt động liên tục trên những đoạn tuyến đã có mặt bằng; các đơn vị tập trung hoàn thiện nền đường, thi công cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm bê tông nhựa. Nhiều đoạn đã hoàn thành thảm nhựa, sơn kẻ vạch mặt đường, trong khi những vị trí vừa được bàn giao mặt bằng đang được khẩn trương triển khai thi công.

Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 có tổng mức đầu tư gần 2.487 tỷ đồng, khởi công tháng 1/2022, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Tuyến đường dài 80 km, gồm 3 đoạn, không bao gồm đoạn qua FLC dài 5,8km do nhà đầu tư tự thực hiện, đi qua địa bàn 11 xã, phường.

Theo chủ đầu tư, việc giải phóng mặt bằng đã đạt 99,97%, với 79,866/80 km được bàn giao. Các hạng mục cầu, cống và công trình thoát nước cơ bản hoàn thành. Giá trị thực hiện các hợp đồng xây lắp đạt hơn 1.345 tỷ đồng, tương đương khoảng 82%. Khối lượng thảm bê tông nhựa lớp C19 đạt 78,33%, lớp C12.5 mặt trên cùng đạt 71% chiều dài tuyến. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đạt hơn 2.162,8 tỷ đồng, tương đương 86,97% tổng mức đầu tư; trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 88,3%, vốn ngân sách tỉnh đạt 84,13%.

Dù phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, dự án vẫn còn vướng khoảng 114m tại xã Sen Ngư và xã Đông Trạch; trong đó, đoạn qua xã Sen Ngư còn hơn 100 m chưa bàn giao do vướng hai hộ dân; tại xã Đông Trạch còn một vị trí dài 13,76m, rộng 2,5m ở phía trái tuyến.

Đáng chú ý, phần mặt bằng chưa được giải phóng tại xã Sen Ngư ảnh hưởng trực tiếp đến việc thông nền đường trên đoạn tuyến từ phường Đồng Hới đến điểm cuối dự án. Đây là điểm nghẽn cần được giải quyết dứt điểm trong tháng 10/2026 để nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ, tránh tình trạng các đoạn tuyến đã sẵn sàng nhưng phải chờ mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Dự án Quốc lộ 15D kết nối cảng Mỹ Thủy với cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài hơn 21km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ông Nguyễn Chí Phương, Phó Ban điều hành dự án đường ven biển - gói thầu XL06 thuộc nhà thầu Trường Thịnh, cho biết gói thầu dài hơn 21,4 km, trong đó đoạn qua xã Sen Ngư gần 14 km. Đơn vị đang tổ chức hơn 10 mũi thi công, tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện nền đường tại những đoạn mới được bàn giao mặt bằng, đồng thời chuẩn bị thảm bê tông nhựa tại các vị trí đã hoàn thành cấp phối đá dăm.

Theo ông Phương, gói thầu đã giải ngân trên 80%. Nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí các mũi thi công phù hợp với điều kiện mặt bằng thực tế. Tuy nhiên, một số vị trí còn vướng tại xã Sen Ngư gồm đoạn ảnh hưởng khoảng 1/3 bề rộng nền, mặt đường và đoạn chưa thể thi công toàn bộ nền, mặt đường, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công liên tục.

Trước yêu cầu hoàn thành dự án trong năm 2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại, nhất là tại những đoạn vừa được bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm vướng mắc, bàn giao phần mặt bằng còn lại trong tháng 10/2026.

Theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2026, dự án phải giải ngân tối thiểu 85% kế hoạch vốn năm 2026 và toàn bộ vốn ngân sách Trung ương năm 2025 được kéo dài sang năm 2026. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tốc thi công trên những đoạn tuyến thuận lợi mà còn phải xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, bảo đảm tính liên tục và đồng bộ của toàn tuyến.

Chạy đua tiến độ

Cùng với đường ven biển, Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tổng chiều dài hơn 2,8 km, trong đó cầu dài 561,4m.

Theo ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phần 2 – Cầu Nhật Lệ 3 (Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị), các khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, giải phóng mặt bằng phía Đông cầu đã hoàn thành. Đến nay, cầu Nhật Lệ 3 cùng nhiều đoạn đường dẫn và hệ thống thoát nước chính đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung thi công đường đầu cầu phía Bảo Ninh cũ, nay thuộc phường Đồng Hới; hoàn thiện hệ thống thoát nước, nền, móng và mặt đường mở rộng giai đoạn 2. Giá trị thực hiện dự án đạt khoảng 97% khối lượng hợp đồng.

Lũy kế đến nay, dự án đã giải ngân 1.243 tỷ đồng trên tổng số vốn được bố trí 1.321 tỷ đồng, đạt 94,1%. Riêng kế hoạch vốn năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 60,9%; chủ đầu tư dự kiến đến cuối năm giải ngân khoảng 98,5% kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ trong giai đoạn nước rút, tối 23/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc các đơn vị thi công. Tại công trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện, tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chậm nhất ngày 15/11, các hạng mục công trình phải hoàn thành để tổ chức kiểm tra, đánh giá. Đến ngày 24/11, thời điểm khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, cầu Nhật Lệ 3 phải được thông xe kỹ thuật. Đây là những mốc tiến độ cụ thể, đòi hỏi chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý công việc phát sinh, không để các hạng mục còn lại ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

Với khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 97% hợp đồng, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là hoàn thiện các hạng mục đường dẫn, hệ thống thoát nước, nền, móng và mặt đường mở rộng giai đoạn 2. Việc tổ chức thi công liên tục, kiểm soát chất lượng từng hạng mục và bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai có ý nghĩa quyết định để công trình đáp ứng yêu cầu kiểm tra giữa tháng 11, tiến tới thông xe kỹ thuật đúng ngày 24/11.

Đối với tuyến đường ven biển, việc hoàn thành các đoạn còn lại và giải quyết dứt điểm mặt bằng trong tháng 10 sẽ tạo điều kiện để nhà thầu tăng tốc trong những tháng cuối năm. Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thi công gắn với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Việc lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại công trường, xác định rõ các mốc hoàn thành và yêu cầu tổ chức thi công liên tục thể hiện quyết tâm đưa những công trình giao thông trọng điểm về đích đúng kế hoạch. Trong giai đoạn nước rút, tiến độ phải đi đôi với chất lượng, an toàn và sự đồng bộ của các hạng mục, bảo đảm hiệu quả đầu tư khi công trình được đưa vào khai thác.

Khi hoàn thành, tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1, khu vực ven biển và các tuyến đường hiện hữu; mở rộng không gian phát triển đô thị Đồng Hới và bán đảo Bảo Ninh. Các công trình được kỳ vọng tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và khai thác tiềm năng kinh tế biển, góp phần mở rộng dư địa tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị./.