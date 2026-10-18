Quảng Trị: Tăng tốc hoàn thiện Cầu Nhật Lệ 3, khơi thông kết nối đô thị ven biển

Khẩn trương thi công các hạng mục còn lại

Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 là một trong những công trình giao thông quan trọng, được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa khu vực phía tây sông Nhật Lệ với bán đảo Bảo Ninh và không gian đô thị ven biển. Sau thời gian gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án thành phần 2 gồm cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu đang tập trung triển khai các hạng mục còn lại.

Dự án thành phần 2 gồm cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu nằm trong Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 là một trong những công trình giao thông quan trọng.

Theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực phường Đồng Hới đã hoàn thành, với toàn bộ 19/19 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Đáng chú ý, đầu tháng 7/2026, 7 hộ dân cuối cùng đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, qua đó tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục triển khai thi công trên phạm vi mặt bằng được bàn giao.

Dự án được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa khu vực phía tây sông Nhật Lệ với bán đảo Bảo Ninh và không gian đô thị ven biển.

Ngay sau khi có mặt bằng, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tập trung thi công đường đầu cầu phía đông, đoạn kết nối với tuyến đường ven biển tại khu vực Bảo Ninh. Hiện nay, các đơn vị đang tổ chức tháo dỡ công trình nhà cửa của những hộ dân vừa bàn giao mặt bằng tại khu vực bờ phía đông thuộc phường Đồng Hới, đồng thời đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại ở khu vực đường dẫn hai đầu cầu.

Các đơn vị đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại ở khu vực đường dẫn hai đầu cầu.

Theo Ban Quản lý dự án thành phần 2 thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, đại diện chủ đầu tư, khối lượng thực hiện hợp đồng xây dựng hiện đạt khoảng 95%. Các hạng mục còn lại tập trung vào hệ thống thoát nước dọc đường kính 2.000 mm, nền, móng và mặt đường mở rộng giai đoạn 2 phía đông cầu cùng các hạng mục đường dẫn lên cầu.

Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhất là tại những vị trí trước đây còn vướng mắc, được xem là điều kiện quan trọng để nhà thầu tổ chức thi công liên tục, hoàn thiện các phần việc còn lại. Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra là tập trung nhân lực, thiết bị, phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương nhằm bảo đảm chất lượng công trình, hạn chế phát sinh vướng mắc và sớm đưa dự án vào khai thác.

Điều chỉnh vốn đầu tư, kỳ vọng tạo động lực phát triển ven biển

Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2020, sau đó điều chỉnh vào các ngày 29/10/2021 và 26/5/2025.

Cầu Nhật Lệ 3 lung linh về đêm.

Theo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ 3.790 tỷ đồng lên 3.815 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 - đường ven biển giữ nguyên mức đầu tư 2.490 tỷ đồng; dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu tăng từ 1.300 tỷ đồng lên 1.325 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.700 tỷ đồng, không thay đổi; ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác tăng từ 1.090 tỷ đồng lên 1.115 tỷ đồng.

Dự án cầu Nhật Lệ 3 được điều chỉnh nguồn vốn để hoàn thành.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xuất phát từ sự thay đổi của tổng mức đầu tư so với phương án được phê duyệt trước đó. Cụ thể, chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tăng từ 66,28 tỷ đồng lên 86,28 tỷ đồng. Nguyên nhân là số liệu khảo sát ban đầu chỉ mang tính sơ bộ, chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu thu hồi đất ở và bố trí tái định cư theo kết quả trích đo, chỉnh lý địa chính. Đồng thời, dự án được bổ sung 5 tỷ đồng vào chi phí dự phòng.

Cầu Nhật Lệ 3 bắc qua sông Nhật Lệ, phía xa là cầu Nhật Lệ 2 và cầu Nhật Lệ đã đi vào hoạt động .

Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện các hạng mục xây dựng, việc quản lý nguồn vốn, kiểm soát chi phí và bảo đảm tiến độ tiếp tục là những nhiệm vụ quan trọng đối với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Về kiến trúc, cầu Nhật Lệ 3 được định hướng trở thành điểm nhấn mới trên sông Nhật Lệ. Trước khi triển khai dự án, UBND tỉnh Quảng Bình trước đây đã tổ chức thi tuyển phương án thiết kế nhằm tạo dấu ấn kiến trúc cho công trình. Phương án được lựa chọn do liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cầu lớn - hầm và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế ADA và cộng sự thực hiện, lấy cảm hứng từ những rặng núi đá vôi và dòng sông uốn lượn của vùng đất Quảng Bình (cũ).

Về kiến trúc, cầu Nhật Lệ 3 được định hướng trở thành điểm nhấn mới trên sông Nhật Lệ.

Điểm nổi bật của công trình là hệ vòm thép với nhịp chính dài 120 m và nhịp phụ dài 80 m. Các cấu kiện được tổ hợp từ những tấm thép dày 36 - 42 mm, kết hợp hệ sườn dọc và sườn ngang. Công trình còn được đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, sử dụng đèn LED công suất lớn chiếu lên các mặt vòm, kết hợp hàng nghìn đèn LED pixel bố trí dọc hệ cáp, tạo hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm. Hệ thống chiếu sáng đã được vận hành thử nghiệm trong một số dịp lễ và cuối tuần dù công trình chưa chính thức đưa vào khai thác.

Khi hoàn thành, cầu Nhật Lệ 3 sẽ trở thành cây cầu thứ ba bắc qua sông Nhật Lệ.

Khi hoàn thành, cầu Nhật Lệ 3 sẽ trở thành cây cầu thứ ba bắc qua sông Nhật Lệ, góp phần tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1, tuyến đường ven biển và mạng lưới giao thông hiện hữu. Công trình được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng khả năng kết nối giữa khu vực phía tây sông Nhật Lệ với bán đảo Bảo Ninh, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, dịch vụ và khai thác tiềm năng kinh tế ven biển của tỉnh Quảng Trị.

Với khối lượng xây dựng đã đạt khoảng 95% và những vướng mắc về mặt bằng cơ bản được tháo gỡ, việc tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ chung của dự án. Khi được đưa vào sử dụng, cầu Nhật Lệ 3 không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn mở thêm dư địa phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cho khu vực ven biển Quảng Trị.

Công trình cầu Nhật Lệ 3 được kỳ vọng sớm hoàn thành, tăng cường kết nối giao thông, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ ven biển Quảng Trị. Theo dự kiến cầu sẽ thông xe kỹ thuật và đi vào hoạt động vào cuối tháng 10/2026.