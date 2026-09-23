Quảng Trị tăng tốc các dự án năng lượng tái tạo

Hàng loạt dự án điện gió quy mô lớn được triển khai

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, tổng quy mô công suất điện gió được phân bổ trên địa bàn Quảng Trị lên tới 4.614 MW. Đến nay, tỉnh đã có 24 dự án điện gió đi vào vận hành với tổng công suất 1.102,2 MW. Phần công suất còn lại đang được triển khai ở nhiều giai đoạn, từ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng đến thi công xây dựng.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ, do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm - Qair International thực hiện.

Dự án được triển khai tại khu vực biển gần bờ phía Bắc tỉnh Quảng Trị, trong phạm vi 6 hải lý thuộc phường Bắc Gianh, xã Đông Trạch và xã Hoàn Lão. Diện tích khảo sát, nghiên cứu khoảng 14.568 ha, với độ sâu đáy biển từ 17-22 m.

Nhà máy có công suất thiết kế 200 MW, dự kiến sản xuất khoảng 515,86 GWh điện mỗi năm. Dự án gồm 32 tuabin gió, công suất khoảng 6,25 MW/tuabin; một trạm biến áp 35/500 kV và tuyến đường dây 500 kV dài khoảng 27,5 km.

Theo phương án đấu nối được phê duyệt, nhà máy sẽ xây dựng đường dây mạch đơn 500 kV đấu nối về thanh cái 500 kV Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 8.507 tỷ đồng, trong đó diện tích sử dụng đất, mặt nước khoảng 69 ha, gồm khoảng 55 ha mặt nước.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong vòng 6 tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển trong vòng 6 tháng kể từ khi hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư. Dự án phải được đưa vào vận hành thương mại chậm nhất trong năm 2029.

Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ là một trong 3 dự án điện gió gần bờ, với toàn bộ trụ tuabin được bố trí trên biển, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quảng Trị.

Cùng với đó, dự án Nhà máy điện gió Cam Lộ cũng đang được thúc đẩy. UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận Công ty CP Xuân Cầu Holdings là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án điện gió tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị

Trước đó, dự án được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 27/6/2025, với tổng vốn đầu tư 6.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 1.300 tỷ đồng, vốn huy động 5.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và rà phá bom mìn từ quý I đến quý II/2026; thi công hạ tầng cơ sở từ quý IV/2026 đến quý I/2027; khởi công xây dựng, lắp đặt thiết bị từ quý I/2027 đến quý II/2028. Dự kiến nghiệm thu, chạy thử và đưa vào vận hành thương mại trong quý II/2028.

Đáng chú ý, để bảo đảm tính khả thi, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền nhằm xác định khả năng đấu nối, truyền tải và giải tỏa công suất trước khi triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo.

Trường hợp không đáp ứng các điều kiện về đấu nối, truyền tải và giải tỏa công suất, nhà đầu tư không được tiếp tục thực hiện dự án và phải tự chịu các chi phí, rủi ro phát sinh.

Năng lực phát điện và truyền tải từng bước được củng cố

Không chỉ sở hữu dư địa lớn để phát triển các dự án mới, Quảng Trị đã hình thành năng lực phát điện đáng kể từ nhiều nguồn năng lượng.

Theo số liệu ngành Công Thương, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 39 dự án năng lượng với tổng công suất hơn 1.569 MW đã phát điện và vận hành thương mại. Trong đó, có 24 dự án điện gió với tổng công suất 1.102,2 MW; 11 dự án thủy điện với 181,5 MW; 4 dự án điện mặt trời mặt đất với 159,2 MW và 1.204 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 126,7 MW.

Ngoài các dự án đã vận hành, Quảng Trị còn có 8 dự án điện gió đang được triển khai xây dựng với tổng công suất khoảng 316 MW.

Sự phát triển nhanh của nguồn điện đặt ra yêu cầu tương ứng đối với hệ thống truyền tải, giải tỏa công suất. Hiện hệ thống lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh gồm 2 trạm biến áp 500 kV với tổng công suất 900 MVA và 8 mạch đường dây 500 kV kết nối các nhà máy điện, tổng chiều dài 843,2 km.

Đối với lưới điện 220 kV, Quảng Trị có 4 trạm biến áp với tổng công suất 1.375 MVA và 12 mạch đường dây 220 kV kết nối các nhà máy điện gió, tổng chiều dài 447,2 km.

Những con số này cho thấy Quảng Trị đang từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng tương đối đồng bộ, từ phát triển nguồn điện đến đầu tư hạ tầng truyền tải.

Trong giai đoạn phát triển mới, năng lượng được xác định là một trong 4 trụ cột phát triển của tỉnh Quảng Trị. Việc tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng điện gió, điện mặt trời, thủy điện và các nguồn năng lượng mới, đồng thời nâng cao năng lực truyền tải, giải tỏa công suất sẽ là yếu tố quan trọng để địa phương phát huy lợi thế, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới.

Với quy mô nguồn điện hiện hữu cùng dư địa phát triển điện gió còn lớn theo quy hoạch, Quảng Trị đang có những điều kiện quan trọng để từng bước nâng cao vị thế trong bản đồ năng lượng khu vực miền Trung.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, tổng quy mô công suất điện gió được phân bổ trên địa bàn Quảng Trị lên tới 4.614 MW. Đến nay, tỉnh đã có 24 dự án điện gió đi vào vận hành với tổng công suất 1.102,2 MW. Phần công suất còn lại đang được triển khai ở nhiều giai đoạn, từ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng đến thi công xây dựng.