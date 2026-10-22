Quảng Trị tăng liên kết điểm đến, thúc đẩy phát triển du lịch

Quảng Trị ký kết hợp tác phát triển du lịch với Saigontourist giai đoạn 2026-2030

Theo Bản ghi nhớ, hai bên tập trung phát triển sản phẩm du lịch, liên kết điểm đến, kết nối hệ thống di tích lịch sử - cách mạng, không gian văn hóa, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, các điểm du lịch sinh thái và du lịch biển với hệ thống lữ hành, lưu trú, ẩm thực, hội nghị, sự kiện của Saigontourist Group.

Hai bên nghiên cứu xây dựng các tuyến, chương trình du lịch có tính khả thi nhằm mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp, cộng đồng địa phương tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thuộc Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027 và Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, kết nối khách du lịch, khách hội nghị và sự kiện.

Saigontourist Group dự kiến phối hợp nghiên cứu các chương trình quảng bá văn hóa - du lịch Quảng Trị tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM); hỗ trợ địa phương đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và nâng cao chất lượng điểm đến.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết, việc ký kết không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị và Saigontourist Group, mà còn hiện thực hóa khát vọng tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Qua đó, thúc đẩy du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Quảng Trị trở thành điểm đến hàng đầu Việt Nam.

Đánh giá về chương trình hợp tác, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, đây không chỉ là sự hợp tác giữa địa phương với doanh nghiệp mà còn góp phần hiện thực hóa các cam kết liên kết vùng, đưa thỏa thuận vào thực tiễn.

TPHCM và Quảng Trị cần tập trung phát triển du lịch liên vùng có bản sắc, sức cạnh tranh; phát huy vai trò chủ động của Saigontourist Group trong triển khai các nội dung đã ký kết, lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả. TPHCM cam kết đồng hành, chia sẻ nguồn lực và tạo điều kiện để chương trình hợp tác đạt hiệu quả.

Dịp này, Saigontourist Group trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học ngành du lịch tại Quảng Trị, góp phần động viên sinh viên vượt khó và phát triển nguồn nhân lực du lịch địa phương.

Saigontourist Group trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học ngành du lịch tại Quảng Trị