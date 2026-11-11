Quảng Trị tăng kiểm tra, ngăn cơi nới công trình chờ đền bù giải tỏa

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tại một số khu vực có dự án giao thông đường bộ đi qua, người dân các địa phương có dấu hiệu xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây, dựng hàng rào, khoan giếng và tạo lập thêm tài sản trên đất nhằm đón đầu chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Tháng 3/2022, một số hộ dân từng xây dựng nhà tạm, chuồng trại, hàng rào để đón đầu chính sách bồi thường khi có thông tin dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn Quảng Trị.

Tỉnh đánh giá tình trạng này có nguy cơ phát sinh vi phạm, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Trước thực tế trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn yêu cầu UBND các xã, phường phối hợp với chủ đầu tư rà soát phạm vi, hướng tuyến, ranh giới quy hoạch của từng dự án; thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng đất, hoạt động xây dựng và biến động tài sản trong khu vực.

Các địa phương phải ghi nhận đầy đủ hiện trạng đất đai, nhà ở, công trình, cây trồng và tài sản gắn liền với đất để làm cơ sở quản lý. Những trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép hoặc có dấu hiệu tạo lập tài sản bất thường phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Tháng 3/2022, một số hộ dân từng xây dựng nhà tạm, chuồng trại, hàng rào để đón đầu chính sách bồi thường khi có thông tin dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn Quảng Trị.

Đường tỉnh 558D, còn gọi là đường Xuyên Á ở khu vực phía Bắc Quảng Trị dài khoảng 24,6km sắp tới sẽ được nâng cấp, mở rộng với tổng vốn 600 tỷ đồng. Ảnh Hoàng Phúc

UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với địa phương nắm tình hình, phát hiện và xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực triển khai dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn quản lý đất đai, xác định nguồn gốc đất và điều kiện bồi thường. Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra, hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng và hành lang an toàn đường bộ.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải phối hợp với địa phương xác định mốc giới, cung cấp hồ sơ dự án và cùng kiểm tra, ghi nhận hiện trạng nhà đất, công trình, tài sản trong phạm vi quy hoạch. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc biến động bất thường, các đơn vị phải thông tin ngay cho địa phương để kiểm tra, xử lý.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Trường hợp vi phạm kéo dài hoặc tái diễn, địa phương phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định.