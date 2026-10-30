Quảng Trị: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cấp hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 27/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 4675/QĐ-UBND phê duyệt đầu tư Dự án “Nâng cấp hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính” với tổng mức đầu tư 12,8 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Được biết, Dự án nhằm nâng cấp đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; bảo đảm 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã có đủ điều kiện kỹ thuật phục vụ số hóa hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đồng thời, Dự án cũng hướng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi và chi phí đi lại.

Theo quy mô được phê duyệt, Dự án gồm 03 hạng mục chính, trong đó hạng mục nâng cấp hạ tầng số và trang cấp thiết bị công nghệ thông tin được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 77 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND đặc khu Cồn Cỏ. Dự án cũng trang cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã dân tộc, miền núi.

Dự án sẽ triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Robot AI hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 08 trung tâm cấp xã có lượng hồ sơ phát sinh cao.

Cùng với đó là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ lấy số thứ tự trực tuyến, đăng ký giải quyết thủ tục hành chính theo giờ, đăng ký hướng dẫn, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổng mức đầu tư dự án là 12,8 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, dự kiến bố trí 03 tỷ đồng trong năm 2026 và 9,8 tỷ đồng trong năm 2027.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo quy định, bảo đảm quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.