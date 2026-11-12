Quảng Trị tăng cường quản lý về đất đai, xây dựng tại các dự án giao thông chuẩn bị đầu tư

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Văn bản của tỉnh cho biết, theo thông tin phản ánh, tại một số khu vực có dự án đi qua xuất hiện tình trạng xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây, làm hàng rào, khoan giếng và tạo lập tài sản nhằm đón đầu chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Tình trạng này có nguy cơ phát sinh vi phạm, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Vì thế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp với chủ đầu tư rà soát, xác định phạm vi, hướng tuyến, ranh giới quy hoạch dự án; tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng đất, hoạt động xây dựng và biến động tài sản; tổ chức ghi nhận, cập nhật hiện trạng đất đai, nhà ở, công trình, cây trồng và tài sản gắn liền với đất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép và tạo lập tài sản bất thường.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với địa phương nắm tình hình, phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực triển khai dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quản lý đất đai, xác định nguồn gốc đất và điều kiện bồi thường; Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra, hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ.

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, xác định mốc giới, phối hợp với địa phương kiểm tra, ghi nhận hiện trạng và kịp thời thông tin các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định.

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý" - văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ.

Trước đó, chính quyền các xã ở tỉnh Quảng Trị đã phát hiện xử lý các trường hợp người dân khoan giếng, xây công trình để đón đầu chính sách bồi thường, hỗ trợ tại dự án mở rộng Quốc lộ 9; hoặc xây dựng các công trình, nhà kho trong phạm vi diện tích dự kiến sẽ được giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam đi qua tại xã Tân Mỹ. Sau khi phát hiện, chính quyền các địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm.